Ambicja to za mało! Medal nie dla Polaka

Tutak zaczął agresywnie od presji, ale Hiszpan dobrze pracował w dystansie. Reyes Pla punktował Polaka, który ewidentnie starał się wkładać bardzo dużo siły w każdy cios. Nasz reprezentant dość szybko otrzymał ostrzeżenie i po pierwszej rundzie przegrywał 8:10.

ZOBACZ TAKŻE: Wielki sukces! Mamy pierwszy medal na MŚ w boksie!

Hiszpan wydawał się szybszy, ale Polak cały czas napierał. W pewnym momencie trafił ładnie przeciwnika, jednak ten dość przytomnie wszedł w klincz. Druga runda również padła łupem zawodnika urodzonego na Kubie.

Tutak musiał zaryzykować w trzeciej odsłonie walki. W defensywie Pla był tego dnia bardzo dobrze poukładany, często unikał ciosów Polaka. Ambitnie walczacy zawodnik Legii Warwszawa robił co mógł, ale nie udało mu się znokautować przeciwnika.

Enmanuel Reyes Pla pokonał jednogłośną decyzją sędziów (30:26 x 5) Adama Tutaka.

Cała walka Adam Tutak - Enmanuel Reyes Pla w załączonym materiale wideo:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

IM, Polsat Sport