Mistrzowie olimpijscy ogłosili skład na MŚ siatkarzy! "Celem tej drużyny jest zdobycie medalu"

Reprezentacja Francji zakończyła przygotowania do mistrzostw świata siatkarzy. Podczas zgrupowania w Japonii rozegrała dwa mecze z reprezentacją Brazylii, oba zakończone zwycięstwami (4:1, 4:0).

Timothee Carle nie znalazł się na ostatecznej liście. Selekcjoner Trójkolorowych zdecydował jednak, że pozostanie on z drużyną, na wypadek ewentualnej kontuzji któregoś z innych graczy.

Trener Andrea Giani zapewnił, że jest spokojny o formę Earvina Ngapetha. Gwiazdor reprezentacji Francji z powodu kontuzji kolana nie grał w Lidze Narodów, ale dobrze prezentował się w spotkaniach kontrolnych.



– Zawodnicy ciężko pracowali, dali z siebie sto procent na wszystkich treningach i byli bardzo skoncentrowani. Teraz musimy wykorzystać mecze grupowe, aby złapać rytm i stopniowo podnosić poziom, zwłaszcza że skończymy tę część turnieju meczem z teoretycznie najtrudniejszym przeciwnikiem - Argentyną. Zespół musi poprawiać swoją jakość mecz po meczu. Celem tej drużyny jest zdobycie medalu. Naszym zadaniem jest konsekwentna realizacja tego celu w trakcie turnieju – powiedział trener Giani.

Siatkarze reprezentacji Francji będą rywalizowali w grupie C MŚ siatkarzy. Zmierzą się kolejno z Koreą Południową (14 września), Finlandią (16 września) i Argentyną (18 września).

Skład reprezentacji Francji na MŚ siatkarzy 2025:

rozgrywający: Antoine Brizard, Benjamin Toniutti

przyjmujący: Trevor Clevenot, Mathis Henno, Yacine Louati, Earvin Ngapeth

atakujący: Theo Faure, Jean Patry

środkowi: Barthelemy Chinenyeze, Francois Huetz, Quentin Jouffroy, Nicolas Le Goff

libero: Benjamin Diez, Jenia Grebennikov.

Trener: Andrea Giani.