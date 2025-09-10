Mistrzowie olimpijscy ogłosili skład na MŚ siatkarzy! "Celem tej drużyny jest zdobycie medalu"
Trener reprezentacji Francji siatkarzy Andrea Giani ogłosił listę czternastu zawodników powołanych na mistrzostwa świata. W turnieju na Filipinach zagra m.in. Earvin Ngapeth, który w ostatnim czasie zmagał się z kontuzją kolana. – Celem tej drużyny jest zdobycie medalu. Naszym zadaniem jest konsekwentna realizacja tego celu w trakcie turnieju – powiedział selekcjoner Trójkolorowych.
Reprezentacja Francji zakończyła przygotowania do mistrzostw świata siatkarzy. Podczas zgrupowania w Japonii rozegrała dwa mecze z reprezentacją Brazylii, oba zakończone zwycięstwami (4:1, 4:0).
Timothee Carle nie znalazł się na ostatecznej liście. Selekcjoner Trójkolorowych zdecydował jednak, że pozostanie on z drużyną, na wypadek ewentualnej kontuzji któregoś z innych graczy.
Trener Andrea Giani zapewnił, że jest spokojny o formę Earvina Ngapetha. Gwiazdor reprezentacji Francji z powodu kontuzji kolana nie grał w Lidze Narodów, ale dobrze prezentował się w spotkaniach kontrolnych.
– Zawodnicy ciężko pracowali, dali z siebie sto procent na wszystkich treningach i byli bardzo skoncentrowani. Teraz musimy wykorzystać mecze grupowe, aby złapać rytm i stopniowo podnosić poziom, zwłaszcza że skończymy tę część turnieju meczem z teoretycznie najtrudniejszym przeciwnikiem - Argentyną. Zespół musi poprawiać swoją jakość mecz po meczu. Celem tej drużyny jest zdobycie medalu. Naszym zadaniem jest konsekwentna realizacja tego celu w trakcie turnieju – powiedział trener Giani.
Siatkarze reprezentacji Francji będą rywalizowali w grupie C MŚ siatkarzy. Zmierzą się kolejno z Koreą Południową (14 września), Finlandią (16 września) i Argentyną (18 września).
Skład reprezentacji Francji na MŚ siatkarzy 2025:
rozgrywający: Antoine Brizard, Benjamin Toniutti
przyjmujący: Trevor Clevenot, Mathis Henno, Yacine Louati, Earvin Ngapeth
atakujący: Theo Faure, Jean Patry
środkowi: Barthelemy Chinenyeze, Francois Huetz, Quentin Jouffroy, Nicolas Le Goff
libero: Benjamin Diez, Jenia Grebennikov.
Trener: Andrea Giani.