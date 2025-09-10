Brach przegrał z Brazylijczykiem. Polak bez awansu do półfinału

Polak starał się ustawiać rywala lewym prostym, jednak Brazylijczyk był niezwykle ruchliwy. Dodatkowo walczył z odwrotnej pozycji i ciągle orbitował dookoła Polaka. De Oliveira nisko trzymał ręce, trochę prowokując naszego zawodnika do ataków. Dużo musiał się napracować Brach, żeby dopaść przeciwnika i w pierwszej rundzie nie miało to zbyt często miejsca. Wszyscy sędziowie widzieli wygraną Brazylijczyka.

De Oliveira świetnie pracował w defensywie, znakomicie schodził z linii ciosu. Polak miał problem z wyczuciem dystansu, mało ciosów dochodziło do głowy jego przeciwnika. Druga odsłona wyraźnie pod dyktando Brazylijczyka.

Brach ruszył od początku trzeciej partii, szukając nieco mocniejszych wymian. Rywal oczywiście nie chciał na to pozwolić, spokojnie starał się trzymać Polaka na dystans. Waleczności Brachowi nie można odebrać, ale tego dnia odstawał umiejętnościami od de Oliveiry.

Luiz Gabriel de Oliveira pokonał jednogłośną decyzją sędziów (30:27x5) Pawła Bracha.

IM, Polsat Sport