Filar reprezentacji zdradza przed MŚ. "Wielu byłoby bardziej zadowolonych, gdyby..."

Już 13 września - meczem z Rumunią - siatkarska reprezentacja Polski rozpocznie mistrzostwa świata. W tym roku impreza odbywa się na odległych Filipinach.

- Jestem przyzwyczajony do dalekich podróży. Nie jestem bardzo podekscytowany, że tak daleko lecimy. Wielu chłopaków byłoby bardziej zadowolonych. gdyby mistrzostwa świata organizowane były gdzieś bliżej, w Europie - przyznał Semeniuk w rozmowie z Polsatem Sport.

Przyjmujący polskiej kadry nie może doczekać się rywalizacji, do której cały zespół wytrwale się przygotowuje.

- Wyczekujemy tego turnieju docelowego, bo ciężka praca, którą wykonujemy, jest pod tę imprezę. Im jest ona bliżej, tym obciążenia treningowe się zmieniają. Schodzimy z dużych ciężarów, skupiamy się na dynamice - "odświeżeniu organizmu", aby jak najlepiej prezentować się na mistrzostwach świata - zdradził.

Cała drużyna posiada ogromne umiejętności, a co za tym idzie - wysokie cele. W tym przypadku jest nim końcowy triumf w zawodach na Filipinach.

- Każdy z nas ma wielkie ambicje i myślę, że naszym cichym celem jest wygranie mistrzostwa świata. Wiemy, że nie będzie to łatwe, ale też każdy z nas śledzi wydarzenia w innych reprezentacjach. W poszczególnych drużynach narodowych jest dużo osłabień i ta szansa procentowa, aby zdobyć ten upragniony złoty medal, wzrasta - powiedział Semeniuk.

Pod koniec sierpnia bieżącego roku siatkarz wziął ślub, co było bardzo ważnym wydarzeniem w jego życiu. Jednak, jak przyznaje, teraz w pełni koncentruje się na nadchodzących zmaganiach i celu, do którego dąży cała ekipa.

- Po zmianie stanu cywilnego zostałem mężem, więc najważniejsza impreza życia jest za mną. Ale staram się już zapomnieć o tym, co było. Koncentruję się na tym, co jest przede mną. Był czas na celebrowanie tego przepięknego dnia, ale teraz wracamy do roboty i do tego, co chcemy osiągnąć - stwierdził Semeniuk.

Transmisje meczów siatkarskich mistrzostw świata 2025 na sportowych antenach Polsatu.

Cała rozmowa Marcina Lepy z Kamilem Semeniukiem w załączonym materiale wideo:

MR, Polsat Sport