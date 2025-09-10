Gol numer 141. Cristiano Ronaldo śrubuje rekord wszech czasów
Cristiano Ronaldo śrubuje swój niesamowity rekord. Gol strzelony reprezentacji Węgier we wtorkowym meczu Eliminacji Mistrzostw Świata 2026 był już jego 141. trafieniem dla drużyny narodowej Portugalii.
Ronaldo trafił do siatki w 58. minucie spotkania w Budapeszcie - pokonał bramkarza gospodarzy Balazsa Totha strzałem z rzutu karnego i dał swojej drużynie prowadzenie 2:1.
Między innymi dzięki trafieniu CR7 Portugalczycy zdobyli we wtorkowy wieczór bardzo cenne trzy punkty. Wywiezienie ich z Puskas Areny kosztowało zespół trenera Roberto Martineza wiele trudu.
To Węgrzy jako pierwsi wyszli na prowadzenie, gdy w 21. minucie napastnik Ferencvarosu Budapeszt Barnabas Varga wykończył szybki atak strzałem głową. Portugalia wyrównała niespełna kwadrans później za sprawą Bernardo Silvy, a po wspomnianej wcześniej wykorzystanej przez Ronaldo jedenastce, podyktowanej za zagranie ręką Loica Nego, wygrywała 2:1.
Goście mieli wyraźną przewagę w posiadaniu piłki i przeprowadzali więcej niebezpiecznych akcji, ale w końcówce spotkania jeden z nielicznych ataków Węgrów dał im remis - w 84. minucie dośrodkowanie Nego trafiło do Vargi, a ten po raz drugi pokonał Diogo Costę.
O zwycięstwie Portugalczyków przesądził Joao Cancelo, który chwilę po wyrównującym golu rywali odebrał piłkę Milosowi Kerkezowi na połowie rywali i po szybkiej wymianie podań z Vitinhą oraz Bernardo Silvą strzałem z osiemnastu metrów zdobył gola na 3:2.
Po dwóch seriach spotkań w grupie F Portugalia zajmuje w niej pierwsze miejsce z dwoma zwycięstwami w dorobku. Węgrzy, którzy w dwóch meczach zdobyli tylko jeden punkt, są na trzeciej pozycji.
Wracając do trafienia Ronaldo - było ono jego 141. golem w 223. występie w drużynie narodowej. Portugalczyk jest zdecydowanym liderem tabeli wszech czasów, jeśli chodzi o liczbę bramek w meczach międzypaństwowych. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Lionel Messi, który w 194 meczach w reprezentacji Argentyny strzelił 114 goli, a trzeci jest Irańczyk Ali Daei (108 goli w 148 meczach).
Robert Lewandowski, najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski, zajmuje siódmą pozycję z 86. golami w 160. spotkaniach.
Jak wylicza oficjalny serwis internetowy europejskich kwalifikacji MŚ 2026 (uefa.com/european-qualifiers/), Ronaldo strzelał dla swojej reprezentacji w 93 meczach, a Portugalia wygrała 79 z nich. Zdobywał gole przeciwko 48 różnym drużynom narodowym.
Najczęściej, 11-krotnie, trafiał przeciwko Luksemburgowi. Wtorkowe gole w Budapeszcie były natomiast jego bramkami numer 6 i 7 w meczach przeciwko Węgrom. Po siedem razy CR7 pokonywał także bramkarzy Armenii, Szwecji i Litwy.
W dwóch meczach międzypaństwowych Ronaldo strzelił po cztery gole, zanotował też 10 hat-tricków, a dwa gole w jednym meczu portugalskiej kadry zdobył 26 razy.
Eliminacje Mistrzostw Świata 2026, grupa F, Budapeszt
Węgry - Portugalia 2:3 (1:1)
Bramki: Barnabas Varga 21, 84 - Bernardo Silva 36, Cristiano Ronaldo 58-k., Joao Cancelo 86.
Węgry: Balazs Toth - Loic Nego, Willi Orban, Attila Szalai, Milos Kerkez (90' Marton Dardai) - Bendeguz Bolla (90' Zsombor Gruber), Dominik Szoboszlai, Callum Styles (81' Milan Vitalis), Zsolt Nagy (60' Daniel Lukacs), Alex Toth (60' Bence Otvos) - Barnabas Varga.
Portugalia: Diogo Costa - Nuno Mendes, Ruben Dias, Ruben Neves, Joao Cancelo - Joao Neves (79' Joao Felix), Vitinha (87' Antonio Silva), Pedro Neto (Joao Palhinha), Bruno Fernandes (66' Francisco Trincao), Bruno Silva - Cristiano Ronaldo (87' Goncalo Ramos).
