Gol numer 141. Cristiano Ronaldo śrubuje rekord wszech czasów

Ronaldo trafił do siatki w 58. minucie spotkania w Budapeszcie - pokonał bramkarza gospodarzy Balazsa Totha strzałem z rzutu karnego i dał swojej drużynie prowadzenie 2:1.

ZOBACZ TAKŻE: Pięć goli na trudnym terenie. Anglicy zdemolowali rywali

Między innymi dzięki trafieniu CR7 Portugalczycy zdobyli we wtorkowy wieczór bardzo cenne trzy punkty. Wywiezienie ich z Puskas Areny kosztowało zespół trenera Roberto Martineza wiele trudu.

To Węgrzy jako pierwsi wyszli na prowadzenie, gdy w 21. minucie napastnik Ferencvarosu Budapeszt Barnabas Varga wykończył szybki atak strzałem głową. Portugalia wyrównała niespełna kwadrans później za sprawą Bernardo Silvy, a po wspomnianej wcześniej wykorzystanej przez Ronaldo jedenastce, podyktowanej za zagranie ręką Loica Nego, wygrywała 2:1.

Goście mieli wyraźną przewagę w posiadaniu piłki i przeprowadzali więcej niebezpiecznych akcji, ale w końcówce spotkania jeden z nielicznych ataków Węgrów dał im remis - w 84. minucie dośrodkowanie Nego trafiło do Vargi, a ten po raz drugi pokonał Diogo Costę.

O zwycięstwie Portugalczyków przesądził Joao Cancelo, który chwilę po wyrównującym golu rywali odebrał piłkę Milosowi Kerkezowi na połowie rywali i po szybkiej wymianie podań z Vitinhą oraz Bernardo Silvą strzałem z osiemnastu metrów zdobył gola na 3:2.

Po dwóch seriach spotkań w grupie F Portugalia zajmuje w niej pierwsze miejsce z dwoma zwycięstwami w dorobku. Węgrzy, którzy w dwóch meczach zdobyli tylko jeden punkt, są na trzeciej pozycji.

Wracając do trafienia Ronaldo - było ono jego 141. golem w 223. występie w drużynie narodowej. Portugalczyk jest zdecydowanym liderem tabeli wszech czasów, jeśli chodzi o liczbę bramek w meczach międzypaństwowych. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Lionel Messi, który w 194 meczach w reprezentacji Argentyny strzelił 114 goli, a trzeci jest Irańczyk Ali Daei (108 goli w 148 meczach).



Robert Lewandowski, najlepszy strzelec w historii reprezentacji Polski, zajmuje siódmą pozycję z 86. golami w 160. spotkaniach.

Jak wylicza oficjalny serwis internetowy europejskich kwalifikacji MŚ 2026 (uefa.com/european-qualifiers/), Ronaldo strzelał dla swojej reprezentacji w 93 meczach, a Portugalia wygrała 79 z nich. Zdobywał gole przeciwko 48 różnym drużynom narodowym.

Najczęściej, 11-krotnie, trafiał przeciwko Luksemburgowi. Wtorkowe gole w Budapeszcie były natomiast jego bramkami numer 6 i 7 w meczach przeciwko Węgrom. Po siedem razy CR7 pokonywał także bramkarzy Armenii, Szwecji i Litwy.

W dwóch meczach międzypaństwowych Ronaldo strzelił po cztery gole, zanotował też 10 hat-tricków, a dwa gole w jednym meczu portugalskiej kadry zdobył 26 razy.

Eliminacje Mistrzostw Świata 2026, grupa F, Budapeszt

Węgry - Portugalia 2:3 (1:1)

Bramki: Barnabas Varga 21, 84 - Bernardo Silva 36, Cristiano Ronaldo 58-k., Joao Cancelo 86.

Węgry: Balazs Toth - Loic Nego, Willi Orban, Attila Szalai, Milos Kerkez (90' Marton Dardai) - Bendeguz Bolla (90' Zsombor Gruber), Dominik Szoboszlai, Callum Styles (81' Milan Vitalis), Zsolt Nagy (60' Daniel Lukacs), Alex Toth (60' Bence Otvos) - Barnabas Varga.

Portugalia: Diogo Costa - Nuno Mendes, Ruben Dias, Ruben Neves, Joao Cancelo - Joao Neves (79' Joao Felix), Vitinha (87' Antonio Silva), Pedro Neto (Joao Palhinha), Bruno Fernandes (66' Francisco Trincao), Bruno Silva - Cristiano Ronaldo (87' Goncalo Ramos).

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

GW, Polsat Sport