Grupa G MŚ siatkarzy 2025. Kto gra? Kiedy mecze? Terminarz. Faworyci

Japonia, Kanada, Turcja i Libia to drużyny, które będą rywalizowały w grupie G mistrzostw świata siatkarzy 2025. Japonia będzie w tym gronie faworytem do pierwszego miejsca w tabeli, a o drugie powinny powalczyć reprezentacje Kanady i Turcji.

Japonia ma w dorobku dwa brązowe medale MŚ wywalczone w latach siedemdziesiątych. Po latach marazmu wraca do światowej czołówki. Japończycy chwalą sobie współpracę z doświadczonymi francuskimi trenerami - kadrę prowadził najpierw Philippe Blain, a od tego roku Laurent Tillie. Efektem są dwa medale Ligi Narodów: brąz (2023) oraz srebro (2024). Drużyna z Kraju Kwitnącej Wiśni pojedzie na Filipiny osłabiona brakiem kilku zawodników (m.in. Yuji Nishida, Masahiro Sekita), ale i tak będzie faworytem rywalizacji w tej grupie.

Kanada już po raz trzynasty zaprezentuje się w siatkarskim mundialu. Największym sukcesem było siódme miejsce wywalczone podczas turnieju w Polsce w 2014 roku. Drużyna spod znaku Klonowego Liścia regularnie występuje na najważniejszych imprezach, ale zwykle nie odgrywa w nich pierwszoplanowych ról. Poprzednie MŚ 2022 zakończyła na fazie grupowej, podobnie było na igrzyskach w Paryżu. W obecnym sezonie podopieczni trenera Daniela Lewisa nie podbili Ligi Narodów, w której zajęli 14. miejsce.

W rozegranych w Tajlandii MŚ siatkarek Turcja dotarła aż do finału i wywalczyła srebrny medal. Tureccy siatkarze mogą tylko pomarzyć o takim sukcesie w turnieju na Filipinach. To będzie ich piąty start w tej imprezie, nigdy nie skończyli zmagań w czołowej dziesiątce. W MŚ 2022 wyszli z grupy i odpadli na etapie 1/8 finału. W 2024 roku zadebiutowali w Lidze Narodów, w której bronią się przed spadkiem - w tegorocznych rozgrywkach zajęli przedostatnie miejsce w końcowej klasyfikacji.

Siatkarska reprezentacja Libii dobre czasy przeżywała na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Wywalczyła wówczas wicemistrzostwo Afryki (1979), zagrała bez sukcesów na igrzyskach w Moskwie (1980) oraz zadebiutowała w mistrzostwach świata (1982). Później na wiele lat zniknęła, przestała się liczyć na kontynencie. Kolejny sukces przyszedł w 2023 roku - był nim brązowy medal mistrzostw Afryki. Teraz Libijczycy po raz drugi w historii zaprezentują się w siatkarskim mundialu, ale nie daje się im większych szans w starciu z bardziej doświadczonymi ekipami.

Miejsca w rankingu FIVB:

Japonia – 5

Kanada – 11

Turcja – 16

Libia – 75

VNL 2025:

Japonia – 6

Kanada – 14

Turcja – 17

Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 zostaną rozegrane w dniach 12–28 września na Filipinach. W turnieju wystąpią 32 reprezentacje podzielone na osiem grup po cztery drużyny w każdej. Po dwa najlepsze zespoły w tabeli wywalczą awans do fazy play-off, która rozpocznie się od 1/8 finału.

W fazie pucharowej drużyny z grupy G trafią na zespoły z grupy B. Grają w niej Polska, Holandia, Katar oraz Rumunia.

Terminarz meczów grupy G MŚ siatkarzy 2025:

2025‑09‑13: Kanada – Libia (sobota, godzina 4.30)

2025‑09‑13: Japonia – Turcja (sobota, godzina 8.00)

2025‑09‑15: Turcja – Libia (poniedziałek, godzina 4.30)

2025‑09‑15: Japonia – Kanada (poniedziałek, godzina 8.00)

2025‑09‑17: Kanada – Turcja (środa, godzina 8.00)

2025‑09‑17: Japonia – Libia (środa, godzina 15.30).

