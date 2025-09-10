Grupa H MŚ siatkarzy 2025. Kto gra? Kiedy mecze? Terminarz. Faworyci

Brazylia, Serbia, Czechy oraz Chiny to zespoły, które będą rywalizowały w grupie H mistrzostw świata siatkarzy 2025. Faworytem w tym gronie jest reprezentacja Brazylii.

Zobacz także: MŚ siatkarzy 2025: Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?

W XXI wieku Brazylijczycy nie schodzili z podium mistrzostw świata. Najpierw była seria złotych medali (2002, 2006, 2010), później dwa przegrane finały z Polską (2014, 2018), a ostatni turniej przyniósł ekipie Canarinhos brązowy krążek. Czy w tegorocznym turnieju zdołają utrzymać się w czołowej trójce? To będzie już dziewiętnasty start Brazylii w finałach MŚ.

Ostatnie lata nie były dla tej reprezentacji zbyt udane. W 2023 roku, po blisko sześciu dekadach panowania, stracili prymat w Ameryce Południowej na rzecz Argentyny. Na igrzyskach w Paryżu po raz pierwszy od wielu lat nie zdołali awansować do czołowej czwórki olimpijskiego turnieju siatkarzy. Obecny sezon przyniósł nowe nadzieje. Brazylia wygrała fazę zasadniczą Ligi Narodów i choć w turnieju finałowym musiała zadowolić się brązowym medalem, to występ może zaliczyć do udanych. Czy legendarny trener Bernardo Rezende poprowadzi tę ekipę również na podium MŚ 2025?

Reprezentacja Serbii mogłaby być bardzo groźnym rywalem dla Brazylijczyków, ale nie w formie, jaką prezentuje w obecnym sezonie. W Lidze Narodów wypadła fatalnie - wygrała zaledwie trzy z dwunastu spotkań i walczyła o utrzymanie. Ostatecznie została sklasyfikowana na 16. miejscu. Nowego trenera Gheorghe Cretu miał bardzo trudne zadanie, by poskładać tę drużynę na mundial.

W przeszłości ta reprezentacja wywalczyła dwa medale mistrzostw świata - srebro w 1998 (jeszcze jako Jugosławia) oraz brąz w 2010. Aż trzykrotnie kończyła turniej na pechowym czwartym miejscu - w 2002, 2006 i 2018 roku.

Kto zagra w mistrzostwach świata siatkarzy 2025? Oficjalna lista Zobacz galerię

Przed wieloma laty Czechosłowacja była jedną z czołowych drużyn globu. Wywalczyła dwa złote medale MŚ (1956, 1966), a do tego jeszcze trzy srebrne. Te sukcesy pamiętają już jednak tylko najstarsi kibice siatkówki. Od kilku dekad próżno szukać czeskiej drużyny w zestawieniach medalistów najważniejszych imprez.

Po raz ostatni na siatkarskim mundialu Czesi grali w 2010 roku i zajęli 10. miejsce. W ME 2021 dotarli do ćwierćfinału, dwa lata później zakończyli zmagania na 1/8. W obecnym sezonie rywalizowali w Złotej Lidze Europejskiej; awansowali do finału, w którym przegrali u siebie z Finlandią.

Chiny w mistrzostwach świata zagrają już po raz szesnasty. Najlepsze występy to siódme miejsca wywalczone w latach 1978 i 1982. O powtórzenie tego wyniku w tegorocznym mundialu będzie bardzo trudno. Drużyna, którą prowadzi były selekcjoner Polaków Vital Heynen, w Lidze Narodów prezentowała się słabo. Wygrała zaledwie trzy mecze w fazie zasadniczej, ale awansowała do turnieju finałowego jako gospodarz. W ćwierćfinale postraszyła trochę Brazylijczyków, wygrywając pierwszego seta, ale ostatecznie przegrała 1:3. Czy w MŚ 2025 zobaczymy Chińczyków w lepszej dyspozycji?

Miejsca w rankingu FIVB:

Brazylia – 3

Serbia – 12

Czechy – 21

Chiny – 26

VNL 2025:

Brazylia – 3

Chiny – 8

Serbia – 16.

Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 zostaną rozegrane w dniach 12–28 września na Filipinach. W turnieju wystąpią 32 reprezentacje podzielone na osiem grup po cztery drużyny w każdej. Po dwa najlepsze zespoły w tabeli wywalczą awans do fazy play-off, która rozpocznie się od 1/8 finału.

W fazie pucharowej drużyny z grupy H trafiają na zespoły z grupy A. Grają w niej Filipiny, Iran, Egipt oraz Tunezja.

Terminarz meczów grupy H MŚ siatkarzy 2025:

2025‑09‑14: Serbia – Czechy (niedziela, godzina 11.30)

2025‑09‑14: Brazylia – Chiny (niedziela, godzina 15.00)

2025‑09‑16: Brazylia – Czechy (wtorek, godzina 4.00)

2025‑09‑16: Serbia – Chiny (wtorek, godzina 15.00)

2025‑09‑18: Brazylia – Serbia (czwartek, godzina 4.00)

2025‑09‑18: Czechy – Chiny (czwartek, godzina 15.00).

MŚ SIATKARZY 2025 - GRUPA A

MŚ SIATKARZY 2025 - GRUPA B

MŚ SIATKARZY 2025 - GRUPA C

MŚ SIATKARZY 2025 - GRUPA D

MŚ SIATKARZY 2025 - GRUPA E

MŚ SIATKARZY 2025 - GRUPA F

MŚ SIATKARZY 2025 - GRUPA G

MŚ SIATKARZY 2025 - GRUPA H

WYNIKI I TABELE MISTRZOSTW ŚWIATA SIATKARZY