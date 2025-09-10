Hajto uderza w Probierza. "Kompletna bzdura"

Urban miał kilka kluczowych zadań do zrealizowania przed wrześniowym zgrupowaniem. Przede wszystkim należało pokonać w Chorzowie reprezentację Finlandii. Mało kto spodziewał się, że uda się również wyszarpać cenny punkt w Rotterdamie z Holandią. Inną misją byłego trenera Górnika Zabrze było przywrócenie do kadry Roberta Lewandowskiego.

Przypomnijmy, że napastnik Barcelony zdecydował się zawiesić swoją grę dla Biało-Czerwonych po decyzji Probierza o odebraniu mu opaski kapitana. Niedługo później Probierz podał się do dymisji, spotykając się z lawiną krytyki za skonfliktowanie się z Lewandowskim.

ZOBACZ TAKŻE: Pięć goli na trudnym terenie. Anglicy zdemolowali rywali

- Próba wciągnięcia piłkarzy w decyzję o zabraniu opaski kapitana była kompletną bzdurą z perspektywy czasu i było to zupełnie niepotrzebne. Jeżeli jako selekcjoner chcesz komuś zabrać opaskę, to trzeba mieć trochę "cojones", wziąć telefon i powiedzieć "zabieram ci opaskę, bo nie chciałeś przyjechać". A tu zostali wmieszani piłkarze, co było zupełnie niepotrzebne. Potem było kreowanie polityki Napoleona, czyli skłócić wszystkich, to wszyscy będą ci donosić. Na takich zasadach działał Napoleon. To było zupełnie niepotrzebne - powiedział Hajto.

Obecnie sytuacja wróciła do normalności w polskiej kadrze. Lewandowski wrócił do reprezentacji, odzyskał opaskę kapitana i przyczynił się do wywalczenia czterech punktów w eliminacjach mistrzostw świata. W spotkaniu z Finlandią zdobył bramkę.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wypowiedź Tomasza Hajty w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport