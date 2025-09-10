Hajto uderza w Probierza. "Kompletna bzdura"
Jan Urban ma za sobą premierowe zgrupowanie w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Jego debiut można zaliczyć do bardzo udanych, ponieważ udało się zremisować na wyjeździe z Holandią oraz pokonać u siebie Finlandię w ramach eliminacji mistrzostw świata. Do tego do kadry wrócił Robert Lewandowski, któremu przywrócono opaskę kapitana, po tym jak zabrał mu ją poprzedni opiekun drużyny narodowej Michał Probierz. Do tej kwestii wrócił Tomasz Hajto w "Polsat Futbol Cast".
Urban miał kilka kluczowych zadań do zrealizowania przed wrześniowym zgrupowaniem. Przede wszystkim należało pokonać w Chorzowie reprezentację Finlandii. Mało kto spodziewał się, że uda się również wyszarpać cenny punkt w Rotterdamie z Holandią. Inną misją byłego trenera Górnika Zabrze było przywrócenie do kadry Roberta Lewandowskiego.
Przypomnijmy, że napastnik Barcelony zdecydował się zawiesić swoją grę dla Biało-Czerwonych po decyzji Probierza o odebraniu mu opaski kapitana. Niedługo później Probierz podał się do dymisji, spotykając się z lawiną krytyki za skonfliktowanie się z Lewandowskim.
ZOBACZ TAKŻE: Pięć goli na trudnym terenie. Anglicy zdemolowali rywali
- Próba wciągnięcia piłkarzy w decyzję o zabraniu opaski kapitana była kompletną bzdurą z perspektywy czasu i było to zupełnie niepotrzebne. Jeżeli jako selekcjoner chcesz komuś zabrać opaskę, to trzeba mieć trochę "cojones", wziąć telefon i powiedzieć "zabieram ci opaskę, bo nie chciałeś przyjechać". A tu zostali wmieszani piłkarze, co było zupełnie niepotrzebne. Potem było kreowanie polityki Napoleona, czyli skłócić wszystkich, to wszyscy będą ci donosić. Na takich zasadach działał Napoleon. To było zupełnie niepotrzebne - powiedział Hajto.
Obecnie sytuacja wróciła do normalności w polskiej kadrze. Lewandowski wrócił do reprezentacji, odzyskał opaskę kapitana i przyczynił się do wywalczenia czterech punktów w eliminacjach mistrzostw świata. W spotkaniu z Finlandią zdobył bramkę.
Wypowiedź Tomasza Hajty w załączonym materiale wideo.Przejdź na Polsatsport.pl