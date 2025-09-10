Jelena Ostapenko - Marina Stakusic. Relacja live i wynik na żywo

Jelena Ostapenko wraca do gry po nieudanym występie w US Open. W Nowym Jorku Łotyszka odpadła już na etapie drugiej rundy, co z pewnością nie było dla niej wynikiem marzeń.

ZOBACZ TAKŻE: Alcaraz jak Lewandowski! Co za przemiana Hiszpana

W tym tygodniu Ostapenko rywalizuje w turnieju rangi WTA 500 w Guadalajarze. W drabince została rozstawiona z numerem 3., dzięki czemu w pierwszej fazie nie musiała wychodzić na kort - miała wolny los.

Łotyszkę tym samym dzieli jeden mecz od ćwierćfinału. O awans do najlepszej ósemki meksykańskich zawodów walczy ze 155. w rankingu WTA Mariną Stakusic.

Kanadyjka najpierw w Guadalajarze musiała przebrnąć kwalifikacje. W nich odprawiła Francuzkę Amandine Hesse i Białorusinkę Irynę Szymanowicz. We właściwej imprezie wyeliminowała natomiast Rosjankę Polinę Kudiermietową.

Ostapenko i Stakusic mają na koncie jeden bezpośredni pojedynek. Co ciekawe, miał on miejsce niemal dokładnie rok temu, również w Guadalajarze. 13 września 2024 - także w 1/8 finału - lepsza okazała się Kanadyjka, która triumfowała 6:3, 5:7, 7:6(0).

Wtedy z kolei w całej imprezie w Guadalajarze wiktorię odniosła Polka Magdalena Fręch. Do tej pory to najcenniejszy skalp w karierze łodzianki.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Ostapenko - Marina Stakusic na Polsatsport.pl.