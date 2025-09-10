Polka miała "wolny los" w pierwszej rundzie. Następnie pokonała bez większych problemów Chinkę Yan Cai, a następnie uporała się z reprezentantką Kazachstanu Kariną Ibragimovą.

ZOBACZ TAKŻE: MŚ w boksie olimpijskim. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

To zwycięstwo zapewniło jej co najmniej brązowy medal mistrzostw świata. W każdej kategorii wagowej przyznawane są dwa brązowe medale dla zawodników, którzy przegrywają w półfinałach. Zwycięzcy półfinałów zmierzą się w walce o złoto.

Teraz przed Szeremetą szansa na wywalczenie awansu do finału. Polka zmierzy się z Kolumbijką Valerią Arboledą Mendozą.

Julia Szeremeta - Valeria Arboleda Mendoza. Kiedy walka? O której godzinie?

Kiedy jest walka Szeremeta - Arboleda Mendoza? To pytanie zadają sobie fani boksu. Walka Szeremeta - Arboleda Mendoza odbędzie się w piątek 12 września o 19:00.