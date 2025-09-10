Legendarny tenisista zawieszony! Jego zachowanie szokuje
Były tenisista, a obecnie kapitan reprezentacji Australii w Pucharze Davisa został zawieszony na dwa tygodnie i ukarany grzywną za swoje zachowanie podczas jednego ze spotkań. Lleyton Hewitt, bo o nim mowa, może odwołać się od tej decyzji.
W listopadzie zeszłego roku, podczas w półfinale Pucharu Davisa Australijczycy zmierzyli się z Włochami. Wtedy to właśnie Hewitt miał popchnąć jednego z członków kontroli antydopingowej. Kilka miesięcy później były tenisista został oskarżony przez Międzynarodową Agencję Uczciwości Tenisa (ITIA).
Australijczyk nie przyznał się do ataku na 60-letniego mężczyznę, twierdząc, że działał w samoobronie. Zarzut został podtrzymany, a Hewitta został zawieszony na dwa tygodnie (w terminie 24 września - 7 października). Nie będzie mógł w tym czasie uczestniczyć w żadnych zajęciach związanych z tenisem. Ponadto musi zapłacić grzywnę w wysokości 14 600 funtów. 44-latek może się odwołać od tej decyzji.
Hewitt był czołowym tenisistą świata na początku XX wieku. W 2001 roku wygrał US Open, a sezon później triumfował na Wimbledonie. Łącznie w trakcie trwania kariery wygrał 30 turniejów. Był również liderem rankingu ATP.Przejdź na Polsatsport.pl