W rozgrywkach PLS 1. Ligi siatkarzy wystartuje szesnaście drużyn. W pierwszym meczu sezonu 2025/2026 drużyna MCKiS Jaworzno zagra z PZL Leonardo Avią Świdnik. Drużynę z Jaworzna poprowadzi nowy trener, znakomity przed laty siatkarz - Dawid Murek.





Obie drużyny dotychczas sześciokrotnie mierzyły się w rozgrywkach pierwszej ligi. Wszystkie mecze wygrała Avia, notując bilans setów 18–4. W poprzednim sezonie siatkarze MCKiS przegrali na wyjeździe 1:3, a u siebie 2:3. W klasyfikacji końcowej rozgrywek wyżej uplasowała się jednak ekipa z Jaworzna, która awansowała do play-off i zajęła czwarte miejsce. Avia zakończyła zmagania na dziewiątej pozycji.

Transmisja meczu MCKiS Jaworzno - PZL Leonardo Avia Świdnik w czwartek 11 września o godzinie 20.30 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

RM, Polsat Sport