MŚ siatkarzy 2025: Polska - Rumunia. Gdzie oglądać mecz? Transmisja TV i stream online

Reprezentacja Rumunii będzie pierwszym przeciwnikiem polskich siatkarzy w mistrzostwach świata 2025. Polacy będą zdecydowanymi faworytami nie tylko tej konfrontacji, ale i całej grupy B, której spotkania będą rozgrywane w Araneta Coliseum w Quezon City.

Kibice z pewnością liczą na zdecydowane zwycięstwo ekipy trenera Nikoli Grbicia na inaugurację. Polacy szczyt formy mają osiągnąć na fazę pucharową, ale wcześniej powinni pokonać Rumunię, a w kolejnych spotkaniach Katar oraz Holandię.

Rumuni w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych byli zaliczani do światowej czołówki, w mistrzostwach świata wywalczyli cztery medale - dwa srebrne i dwa brązowe. W pierwszych dziesięciu turniejach o mistrzostwo świata byli ich stałym uczestnikiem, ale po 1982 roku przestali się na nich pojawiać.

W ostatnich sezonach rumuńscy siatkarze poczynili pewne kroki, by odbudować dawną markę. W mistrzostwach Europy 2023 sensacyjnie pokonali w grupie Francję 3:1; dotarli do ćwierćfinału, w którym znów zmierzyli się z Trójkolorowymi i tym razem przegrali 0:3.

Rumunia zajmuje 22. miejsce w rankingu FIVB, którego Polska jest liderem. W obecnym sezonie rywalizowała w Złotej Lidze Europejskiej, zajmując piątą pozycję. Drużynę prowadzi trener Sergiu Stancu, a w składzie są m.in. zawodnicy znani z występów w PlusLidze - Adrian Aciobanitei i Daniel Chitigoi.



Mecze Polska - Rumunia w mistrzostwach świata siatkarzy: 1:3 (1949), 3:1 (1956), 1:3 (1960), 0:3 (1962), 3:2 (1966), 3:2 (1970), 3:0 (1974), 3:0 (1982). Bilans: 8 meczów (5 zwycięstw – 3 porażki), sety 17–14.

Polacy przed laty często rywalizowali z rumuńskimi siatkarzami w mistrzostwach świata. Ponieśli z nimi porażkę w pierwszym turnieju oraz dwukrotnie w latach sześćdziesiątych. Później wygrywali, m.in. 3:0 w drodze po mistrzostwo świata w 1974 roku w Meksyku. Ostatni mecz obu ekip na siatkarskim mundialu miał miejsce ponad czterdzieści lat temu - w 1982 roku w Argentynie, gdy selekcjonerem polskiej kadry był Aleksander Skiba, a w drużynie grali m.in. Tomasz Wójtowicz, Wojciech Drzyzga, Maciej Jarosz i Ireneusz Kłos. Polacy wygrali wówczas w trzech setach. Najważniejszym starciem obu ekip w historii był jednak mecz o brązowy medal igrzysk olimpijskich w Moskwie, przegrany przez Polskę 1:3.

Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 zostaną rozegrane w dniach 12–28 września na Filipinach. W turnieju wystąpią 32 reprezentacje podzielone na osiem grup po cztery drużyny w każdej. Po dwa najlepsze zespoły w tabeli wywalczą awans do fazy play-off, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Transmisja meczu Polska – Rumunia w sobotę 13 września o godzinie 15.20 w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 od godziny 14.30.