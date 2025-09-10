NBA pójdzie śladem piłki nożnej? To może być olbrzymia rewolucja!

Na niedzielę klub z Teksasu, zainspirowany przez swoją francuską gwiazdę, zaplanował casting na członków nowego fanklubu. Każdy, kto chce do niego dołączyć, musi wcześniej uiścić składkę członkowską w wysokości 999 dolarów i dodatkowo zobowiązać, że będzie uczestniczył w co najmniej 75 procentach z 41 spotkań, jakie drużyna rozegra we własnej hali w sezonie zasadniczym NBA. Bilety na mecze nie są wliczone w członkostwo.

- Najpierw to był pomysł, ale teraz to już projekt – przyznał Wembanyama, który będzie obecny w trakcie castingu.

- Jeśli ta grupa ultrasów będzie działać na miarę potencjału, nie mam wątpliwości, że pomoże nam to wygrywać mecze. Mamy ich u siebie aż 41, a to 41 okazji, żeby dać z siebie wszystko na boisku oraz trybunach i np. w czwartej kwarcie wykrzesać z siebie najgłębsze pokłady energii - powiedział Wembanyama.

Atmosfera w halach NBA nie jest porównywalna z tą znaną z europejskich stadionów piłkarskich. Kibice zazwyczaj reagują na wydarzenia podczas meczów okrzykami, buczeniem, gwizdami lub brawami, zagrzewają do obrony okrzykami „defence, defence”, ale rzadko można usłyszeć chóralne przyśpiewki i nie jest prowadzony zorganizowany doping.

Wyjątkiem jest np. ekipa Los Angeles Clippers, która w nowej hali Intuit Dome, otwartej w zeszłym sezonie, za jednym z koszy ma rozciągniętą na całą wysokość obiektu trybunę wzorowaną na tej dla najbardziej zagorzałych sympatyków piłkarskiej Borussii Dortmund. Zasiadają na niej kibice wyposażeni w bębny i flagi, co ma ożywić atmosferę.

Nowy sezon NBA ruszy 21 października.

KN, PAP