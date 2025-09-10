Niemcy i Finowie ostatnimi półfinalistami Eurobasketu 2025

Słoweńcy znakomicie rozpoczęli spotkanie z Niemcami, których po hospitalizacji głównego szkoleniowca Hiszpana Alexa Mumbru (siedział w tym meczu na ławce rezerwowych) prowadził jego asystent Alan Ibrahimagic, i wygrywali po pierwszej kwarcie 32:21. W dwóch kolejnych utrzymywali kilkupunktową przewagę nie tylko dzięki gwieździe LA Lakers Luce Doncicowi.

Niemcy, brązowi medaliści ME, systematycznie zmniejszali straty. Niesamowitym rzutem z ponad połowy boiska, równo z końcową syreną trzeciej kwarty, popisał się Tristan da Silva i po 30 minutach Słowenia wygrywała tylko 74:70.

Ostatnia kwarta to walka kosza za kosz, ale z każdą minutą koszykarze Niemiec spisywali się lepiej, a Doncic był bardziej zmęczony. Rzuty Andreasa Obsta z Bayernu Monachium i Dennisa Schroedera z Sacramento Kings dały mistrzom globu przewagę 88:86 w 36. minucie, a ostatecznie wygrali 94:89.

Doncic był bliski triple-double - miał 39 pkt, 10 zbiórek i siedem asyst. W zespole mistrzów świata najlepszymi okazali się Franz Wagner z Orlando Magic - 23 pkt i siedem zbiórek oraz cztery asysty, a także Schroeder z 20 pkt i 7 asystami.

Wcześniej koszykarze Finlandii po raz pierwszy w historii awansowali do półfinału mistrzostw Europy, pokonując w ćwierćfinale w Rydze Gruzję 93:79.

Finowie sprawili sensację już w 1/8 finału, gdy byli lepsi od wicemistrzów świata - Serbów 92:86.

Tym razem podopieczni trenera Tuoviego mieli przewagę od pierwszych minut i prowadzili ponad 35 minut, a najwyższe prowadzenie osiągnęli pod koniec pierwszej połowy 57:37.

W półfinałach Grecja zmierzy się z niepokonaną Turcją, a Niemcy (także z kompletem zwycięstw) z Finlandią. Ten drugi mecz będzie powtórką z fazy grupowej, gdy w Tampere Niemcy wygrali z Finami 91:61.

Wyniki ćwierćfinałów ME:

środa:



Finlandia - Gruzja 93:79 (28:15, 29:25, 14:22, 22:17)

Najwięcej punktów: dla Finlandii - Mikael Jantuten 19, Lauri Markkanen 17, Edon Maxhuni 15, Sasu Salin 14; dla Gruzji - Aleksandre Mamukelaszwili 22, Duda Sanadze 19, Tornike Szengelia 18;

Niemcy - Słowenia 99:91 (21:32, 24:19, 25:23, 29:17)

Najwięcej punktów: dla Niemiec - Franz Wagner 23, Dennis Schroeder 20, Daniel Theis 15, Maodo lo 11; dla SŁowenii - Luka Doncic 39, Klemen Prepelic 13, Gregor Hrovat 11;

wtorek



Polska - Turcja 77:91 (19:19, 13:27, 18:19, 27:26)

Litwa - Grecja 76:87 (19:24, 19:20, 14:20, 24:23)