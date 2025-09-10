Nowa rola Paoli Egonu w drużynie Lavariniego. "Zaszczyt i wielka odpowiedzialność"

O tym, że Egonu pozostanie w stolicy Lombardii na dłużej, oficjalnie wiadomo było już od maja, gdy Vero Volley oficjalnie o tym poinformowało. Teraz klub podał, iż 26-letnia atakująca będzie jego zawodniczką jeszcze przez co najmniej dwa lata, a do tego została nową kapitan drużyny.

ZOBACZ TAKŻE: Tie-break wyłonił najlepszą drużynę MŚ siatkarek! Dominatorki potwierdziły klasę

"Paola Egonu jest nie tylko sercem Numii Vero Volley Mediolan i włoskiej siatkówki, ale też symbolem doskonałości, determinacji oraz pasji, które wykraczają poza boisko, inspirując miliony ludzi. Pod jej przywództwem, zespół przygotowuje się do wspólnego pisania nowych rozdziałów swojej historii" - napisano na oficjalnej stronie internetowej Vero Volley.

- Założenie kapitańskiej opaski jest zaszczytem i wielką odpowiedzialnością, którą natychmiast przyjęłam z entuzjazmem. Nie mogę się doczekać, by dołączyć do moich klubowych koleżanek i zacząć nowy sezon. Przed nami długa podróż, jestem pewna, że z odpowiednią determinacją osiągniemy wielkie rzeczy - powiedziała Egonu, cytowana w klubowym komunikacie.

Rolę kapitan drużyny Egonu przejęła po Alessii Orro, która po ostatnim sezonie przeniosła się do tureckiego Fenerbahce Medicana Stambuł.

Słynna atakująca jest zawodniczką Numii Vero Volley Mediolan od dwóch lat. W tym czasie zdobyła z klubem dwa medale Ligi Mistrzyń (srebro 2024, brąz 2025) oraz wicemistrzostwo Włoch (2025). Wcześniej grała w barwach Vakifbanku Stambuł (2022-2023), w Imoco Volley Conegliano (2019-2022) oraz w drużynie Igor Gorgonzola Novara (2017-2019).

Kilka dni temu włoska atakująca wywalczyła z reprezentacją Italii mistrzostwo świata. W rozegranym w Tajlandii turnieju zdobyła 129 punktów (w siedmiu meczach), co dało jej czwarte miejsce w klasyfikacji najlepiej punktujących.

Obok złotego medalu mistrzostw świata, Egonu ma w swojej bogatej kolekcji trofeów m.in. mistrzostwo olimpijskie (2024), mistrzostwo Europy (2025), dwa tytuły mistrzyni Włoch (2021, 2022) oraz po trzy triumfy w Lidze Narodów (2022, 2024, 2025) i Lidze Mistrzyń (2019, 2021, 2023).

Od sezonu 2024/2025 trenerem drużyny Numia Vero Volley Mediolan jest selekcjoner reprezentacji Polski Stefano Lavarini. W nadchodzącej ligowej kampanii Egonu będzie liderką jego ekipy. Zagrają w niej również trzy inne mistrzynie świata z tego roku - środkowe Anna Danesi i Benedetta Sartori oraz libero Eleonora Fersino.

Rozgrywki włoskiej Serie A1 siatkarek rozpoczną się na początku października.

GW, Polsat Sport