O medale na Filipinach. Pierwsze takie mistrzostwa świata siatkarzy

Siatkarski mundial, rozgrywany od 1949 roku, po raz pierwszy zawita na Filipiny. Jest to najbardziej egzotyczna z dotychczasowych lokalizacji, chociaż wcześniej dwukrotnie gospodarzem była Brazylia w 1960 i 1990 roku, a raz Meksyk w 1974. W Azji siatkarze rywalizowali dwukrotnie - w Japonii w 1998 i 2006 roku.

Biorąc pod uwagę odległość w linii prostej, najdalej biało-czerwoni mieli do Brazylii - ok. 10000 km. Z Warszawy na Filipiny jest ponad 9400 km.

Głównym miastem turnieju będzie stolica Filipin - Manila, drugie pod względem liczby ludności miasto w tym kraju. Jest to również jedno z najszybciej rozwijających się miast Azji Południowo-Wschodniej. Położone na wschodnim brzegu Zatoki Manilskiej na wyspie Luzon, około 1300 km od kontynentalnej Azji, jest silnie zurbanizowane. Uważane jest za najgęściej zaludnione miasto na świecie. Liczy około 1,9 miliona mieszkańców.

Manila leży w całości w strefie tropikalnej i panuje w niej klimat równikowy monsunowy. Bliskość równika oznacza, że temperatury są wysokie przez cały rok, szczególnie w ciągu dnia. Rzadko spadają poniżej 19 stopni Celsjusza lub przekraczają 39 stopni. Poziom wilgotności jest zazwyczaj bardzo wysoki, przez co powietrze jest odczuwalnie cieplejsze niż jego rzeczywista temperatura.

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentacja Rumunii pierwszym rywalem Polski na MŚ siatkarzy. Co warto o niej wiedzieć?

Biało-czerwoni po raz drugi zagrają na Filipinach w międzynarodowych rozgrywkach. W lipcu 2023 rywalizowali w Manili w jednym z turniejów interkontynentalnych Ligi Narodów. Sześciu siatkarzy ze składu na MŚ ma za sobą to doświadczenie.

- Pogoda katastrofalna, bo było chyba ze 40 stopni codziennie i naprawdę nie dało się wyjść na zewnątrz. Nie wiem, jak będzie teraz, bo jest wrzesień, a wtedy byliśmy w lipcu. Jeżeli te hale będą takie same, jak graliśmy w VNL, i hotel będzie o podobnym standardzie, no to wszystko będzie ok. Bo warunki były naprawdę bardzo dobre - przyznał środkowy Jakub Kochanowski.

Polacy w 2023 roku grali w hali SM Mall of Asia Arena w Pasay City. W tym samym obiekcie w tym roku podczas MŚ rozegrana zostanie faza pucharowa. Rozgrywki grupowe z udziałem drużyny trenera Nikoli Grbica odbędą się w Smart Araneta Coliseum w Quezon City.

Siatkarzom ze względu na porę roku raczej nie grożą 40-stopniowe upały, ale termometry mogą wskazywać ok. 30 stopni. Muszą się jednak liczyć z intensywnymi opadami, bowiem od czerwca do listopada trwa pora deszczowa.

Turniej rozpocznie się w piątek, a medaliści zostaną wyłonieni 28 września.

PAP