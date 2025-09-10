Ogromny pech Linette. Kontuzja i krecz w pierwszej rundzie

Linette była jedną z kandydatek do triumfu w tej imprezie. Jednak rozstawiona z "5" polska zawodniczka już w swoim pierwszym meczu była bezradna. W zaledwie 21 minut rywalka rozprawiła się z nią w pierwszym secie.

Od początku tego spotkania inicjatywę przejęła Arango, która bez problemu wygrała trzy gemy przy swoim podaniu i trzykrotnie przełamała polską tenisistkę. 33-latka po czterech gemach zdobyła tylko dwa punkty. W ostatnich dwóch nawiązała walkę z przeciwniczką, jednak piąty gem przegrała do 40, a szósty Arango przełamała do 30.

Drugiego seta nie rozegrano. Poznanianka z powodu kontuzji kolana postanowiła poddać mecz i w ten sposób pożegnała się z turniejem. To kolejna impreza, którą Polka kończy po pierwszej rundzie. Niedawno zawodniczka przegrała w początkowej fazie US Open z McCartney Kessler 0:2.

Na meksykańskich kortach z Polek została jeszcze Magdalena Fręch, która zmagania rozpocznie od drugiej rundy. W tym roku przystępuje do zawodów jako obrończyni tytułu. W zeszłym roku doszła do finału, w którym pokonała w dwóch setach Olivię Gadecki.

MR, Polsat Sport