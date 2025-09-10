Ogromny pech Linette. Kontuzja i krecz w pierwszej rundzie
Magda Linette odpadła z turnieju WTA 500 w Guadalajarze po porażce w pierwszej rundzie. Polka poddała mecz z kolumbijską tenisistką - Emilianą Arango ze względu na kontuzję kolana. Poznanianka rozegrała tylko pierwszego seta, którego przegrała 0:6.
Linette była jedną z kandydatek do triumfu w tej imprezie. Jednak rozstawiona z "5" polska zawodniczka już w swoim pierwszym meczu była bezradna. W zaledwie 21 minut rywalka rozprawiła się z nią w pierwszym secie.
Od początku tego spotkania inicjatywę przejęła Arango, która bez problemu wygrała trzy gemy przy swoim podaniu i trzykrotnie przełamała polską tenisistkę. 33-latka po czterech gemach zdobyła tylko dwa punkty. W ostatnich dwóch nawiązała walkę z przeciwniczką, jednak piąty gem przegrała do 40, a szósty Arango przełamała do 30.
Drugiego seta nie rozegrano. Poznanianka z powodu kontuzji kolana postanowiła poddać mecz i w ten sposób pożegnała się z turniejem. To kolejna impreza, którą Polka kończy po pierwszej rundzie. Niedawno zawodniczka przegrała w początkowej fazie US Open z McCartney Kessler 0:2.
Na meksykańskich kortach z Polek została jeszcze Magdalena Fręch, która zmagania rozpocznie od drugiej rundy. W tym roku przystępuje do zawodów jako obrończyni tytułu. W zeszłym roku doszła do finału, w którym pokonała w dwóch setach Olivię Gadecki.
