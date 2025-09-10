Pellizzari wygrał 17. etap Vuelta a Espana

Pellizzari zaatakował 4 km przed finiszem z okrojonej grupki faworytów. Na mecie wyprzedził o 16 sekund Brytyjczyka Toma Pidcocka (Q36.5) oraz o 18 sekund kolegę klubowego Australijczyka Jaia Hindleya.

Dwie sekundy za Hindleyem finiszował Vingegaard, a dwie sekundy do Duńczyka stracił jego najgroźniejszy rywal Portugalczyk Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG).

W klasyfikacji generalnej przewaga Vingegaarda nad Almeidą wzrosła do 50 sekund.

W jednej z ucieczek w pierwszej części etapu brał udział Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers). Nie dojechał jednak w czołówce do znajdującej się po drodze Ponferrady, gdzie w 2014 roku odniósł życiowy sukces, zdobywając tęczową koszulkę mistrza świata. W Ponferradzie była już inna ucieczka, ale i tak decydujący okazał się ostatni, blisko dziewięciokilometrowy podjazd.

Spodziewano się ataku Vingegaarda, który w przededniu jazdy indywidualnej na czas w Valladolid miał szansę odskoczyć Almeidzie. Akcję przygotowywali inni zawodnicy ekipy Visma-Lease a Bike, dyktując na końcowym podjeździe mocne tempo. Duńczyk nie był jednak w najlepszej dyspozycji, co sam przyznał na mecie.

W słabszej dyspozycji był również Almeida. Wykorzystał to Pellizzari. 21-letni Włoch, jadący w koszulce najlepszego młodzieżowca, odniósł pierwsze zwycięstwo w zawodowej karierze i umocnił się na piątej pozycji w klasyfikacji generalnej.

Wyniki 17. etapu, O Barco de Valdeorras - El Morredero (143,2 km):

1. Giulio Pellizzari (Włochy/Red Bull-Bora-hansgrohe) 3:37.00

2. Tom Pidcock (Wielka Brytania/Q36.5 Pro Cycling Team) strata 16 s

3. Jai Hindley (Australia/Red Bull-Bora-hansgrohe) 18

4. Jonas Vingegaard (Dania/Team Visma-Lease a Bike) 20

5. Joao Almeida (Portugalia/UAE Team Emirates-XRG) 22

6. Matthew Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) 26

7. Felix Gall (Austria/Decathlon AG2R La Mondiale) 53

8. Torstein Traeen (Norwegia/Bahrain Victorious) 53

9. Sepp Kuss (USA/Team Visma-Lease a Bike) 58

10. Matteo Jorgenson (USA/Team Visma-Lease a Bike) 1.44

...

131. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 27.17

144. Stanisław Aniołkowski (Polska/Cofidis) 29.03

Klasyfikacja generalna:

1. Jonas Vingegaard (Dania/Team Visma-Lease a Bike) 64:53.55

2. Joao Almeida (Portugalia/UAE Team Emirates-XRG) strata 50 s

3. Tom Pidcock (W. Brytania/Q36.5 Pro Cycling Team) 2.28

4. Jai Hindley (Australia/Red Bull-BORA-hansgrohe) 3.04

5. Giulio Pellizzari (Włochy/Red Bull-BORA-hansgrohe) 3.51

6. Felix Gall (Austria/Decathlon AG2R La Mondiale) 4.57

7. Matthew Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) 4.59

8. Sepp Kuss (USA/Team Visma-Lease a Bike) 6.24

9. Torstein Traen (Norwegia/Bahrain Victorious) 7.06

10. Matteo Jorgenson (USA/Team Visma-Lease a Bike) 10.16

...

76. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 2:30.27

152. Stanisław Aniołkowski (Polska/Cofidis) 4:18.29

