Piter/Kempen - Jacquemot/Kudiermietowa. Relacja live i wynik na żywo

Julian CieślakTenis

Katarzyna Piter/Magali Kempen - Elsa Jacquemot/Polina Kudiermietowa to ćwierćfinał turnieju WTA w Guadalajarze. Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Piter/Magali Kempen - Elsa Jacquemot/Polina Kudiermietowa na Polsatsport.pl.

Katarzyna Piter kontynuuje występy w Guadalajarze. W zeszłym tygodniu - w parze z Chinką Qianhui Tang - Polka dotarła do półfinału zmagań rangi WTA 125, wygrywając i przegrywając po jednym spotkaniu.

 

Teraz natomiast Piter bierze udział w Meksyku w bardziej prestiżowych zawodach - WTA 500. Tym razem rywalizuje u boku Belgijki Magali Kempen.

 

Rozstawiony z "3" duet odniósł już jedną wiktorię. W pierwszej rundzie pokonał Polkę Martynę Kubkę i Włoszkę Nicole Fossę Huergo, po zaciętej trzysetowej batalii (6:7(1), 6:3, 10:6).

 

W ćwierćfinale przeciwniczkami Piter i Kempen są Elsa Jacquemot i Polina Kudiermietowa. Francusko-rosyjska dwójka pokonała w swoim pierwszym starciu Czeszkę Anastasię Detiuc i Rosjankę Jelenę Pridankinę.

 

Stawką potyczki jest awans do najlepszej czwórki imprezy w Guadalajarze.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Piter/Magali Kempen - Elsa Jacquemot/Polina Kudiermietowa na Polsatsport.pl.

