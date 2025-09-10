Piter/Kempen - Jacquemot/Kudiermietowa. Relacja live i wynik na żywo

Katarzyna Piter kontynuuje występy w Guadalajarze. W zeszłym tygodniu - w parze z Chinką Qianhui Tang - Polka dotarła do półfinału zmagań rangi WTA 125, wygrywając i przegrywając po jednym spotkaniu.

ZOBACZ TAKŻE: Legendarny tenisista zawieszony! Jego zachowanie szokuje



Teraz natomiast Piter bierze udział w Meksyku w bardziej prestiżowych zawodach - WTA 500. Tym razem rywalizuje u boku Belgijki Magali Kempen.

Rozstawiony z "3" duet odniósł już jedną wiktorię. W pierwszej rundzie pokonał Polkę Martynę Kubkę i Włoszkę Nicole Fossę Huergo, po zaciętej trzysetowej batalii (6:7(1), 6:3, 10:6).

W ćwierćfinale przeciwniczkami Piter i Kempen są Elsa Jacquemot i Polina Kudiermietowa. Francusko-rosyjska dwójka pokonała w swoim pierwszym starciu Czeszkę Anastasię Detiuc i Rosjankę Jelenę Pridankinę.

Stawką potyczki jest awans do najlepszej czwórki imprezy w Guadalajarze.

Relacja live i wynik na żywo meczu Katarzyna Piter/Magali Kempen - Elsa Jacquemot/Polina Kudiermietowa na Polsatsport.pl.