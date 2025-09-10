Półfinał był o włos. Koterska odpadła z MŚ

Koterska czuła się pewnie w pierwszych sekundach starcia. Ładnie trafiała lewym sierpem i dobrze dość dobrze pracowała w defensywie. Ataki hinduski były bardzo chaotyczne. Rani kilkukrotnie trafiła, ale Koterska odpowiedziała. Trzech sędziów wskazało to starcie na konto zawodniczki walczącej pod biało-czerwoną flagą.

Rani ewidentnie lepiej czuła się w drugiej odsłonie. Polska była bardzo bierna, rzadko kiedy wyprowadzała ciosy. Hinduska dobrze się czuła w ofensywie, a Koterska dopiero w końcówce wzięła się do pracy. Cała piątka sędziów przyznała tę partię zawodniczce z Indii.

Mocne ciosy sierpowe Koterskiej w trzeciej rundzie lekko wstrząsnęły Hinduską. Ta dość szybko się pozbierała i przeszła do kontrataku. Polka dała się wyprzedzać, ale wydawało się, że lepiej znosi trudy tego starcia. Sędziowie wskazali zwycięstwo Rani.

Pooja Rani pokonała niejednogłośną decyzją sędziów (30:27x2, 29:28, 28:29x2) Emilię Koterską.

Cała walka Emilia Koterska - Pooja Rani w załączonym materiale wideo:

IM, Polsat Sport