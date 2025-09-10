Półfinał nie dla Krówki. 19-latka walczyła do końca

Krówka w pierwszej rundzie polowała na mocny cios lewą ręką. Walcząca z odwrotnej pozycji Polka starała się kontrolować rywalkę prawym prostym. Oglądaliśmy dość mało czystych ciosów, sędzia raz po raz musiał rozdzielać zawodniczki. Trójka sędziów widziała wygraną Krówki w pierwszej rundzie.

Polka starała się powiększać przewagę w drugiej odsłonie. W połowie trafiła mocnym lewym, chociaż dalej brakowało trochę czystych wymian. Żadna z zawodniczek nie chciała się otworzyć, a próby ataków ze strony rywalki kończyły się szybkim klinczem. W samej końcówce mieliśmy ładną akcję Tajwanki, a czterech sędziów to właśnie jej przyznało zwycięstwo.

Po minucie trzeciej rundy sędzia dał Polce ostrzeżenie, co spowodowało, że nasza reprezentantka musiała zaryzykować i odrabiać straty. Chwilę później to Tajwanka otrzymała ostrzeżenie i szanse się wyrównały. W końcówce zbyt wiele ciosów nie oglądaliśmy. Sędziowie wypunktowali zwycięstwo Nien-Chin Chen.

Nien-Chin Chen pokonała niejednogłośną decyzją sędziów (28:27x3, 29:26, 27:28) Kingę Krówkę

Cała walka Kinga Krówka Nien-Chin Chen w załączonym materiale wideo:

IM, Polsat Sport