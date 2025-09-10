Jan Urban zadebiutował w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Jego zespół najpierw zremisował na wyjeździe z Holandią 1:1, a następnie pokonał w Chorzowie Finlandię 3:1. Biało-Czerwoni zajmują 2. miejsce w tabeli grupy G.

ZOBACZ TAKŻE: Wyszło na jaw po 11:1! To działo się w szatni Norwegii. Aż trudno uwierzyć

Postawa kadry narodowej będzie głównym tematem rozmów Przemysława Iwańczyka i Marka Wasiluka w czwartkowym Polsat Futbol Cast.

Ponadto prowadzący skupią się na młodzieżówce, która pokonała Armenię 4:0. Świetny mecz rozegrał Oskar Pietuszewski. 17-latek z Jagiellonii Białystok strzelił dwa gole i zanotował asystę, a co ciekawe spotkanie rozpoczął na ławce rezerwowych.

Transmisja programu Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go, Polsatsport.pl i YouTube Polsatu Sport. Początek o godzinie 9:00.

IM, Polsat Sport