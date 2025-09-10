Polsat Futbol Cast - 11.09. Gdzie oglądać?

Piłka nożna

W czwartkowym Polsat Futbol Cast głównym tematem dyskusji Przemysława Iwańczyka i Marka Wasiluka będą wrześniowe mecze reprezentacji Polski w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Transmisja programu Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go, Polsatsport.pl i YouTube Polsatu Sport. Początek o godzinie 9:00.

Polsat Futbol Cast - 11.09. Gdzie oglądać?
fot. Polsat Sport

Jan Urban zadebiutował w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Jego zespół najpierw zremisował na wyjeździe z Holandią 1:1, a następnie pokonał w Chorzowie Finlandię 3:1. Biało-Czerwoni zajmują 2. miejsce w tabeli grupy G.

 

Postawa kadry narodowej będzie głównym tematem rozmów Przemysława Iwańczyka i Marka Wasiluka w czwartkowym Polsat Futbol Cast.

 

Ponadto prowadzący skupią się na młodzieżówce, która pokonała Armenię 4:0. Świetny mecz rozegrał Oskar Pietuszewski. 17-latek z Jagiellonii Białystok strzelił dwa gole i zanotował asystę, a co ciekawe spotkanie rozpoczął na ławce rezerwowych.

 

Transmisja programu Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go, Polsatsport.pl i YouTube Polsatu Sport. Początek o godzinie 9:00.

IM, Polsat Sport
INNEPIŁKA NOŻNA
