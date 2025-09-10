Polscy medaliści na MŚ w boksie w Liverpoolu. Kto zdobył medal na MŚ w boksie?
Mistrzostwa świata w boksie w Liverpoolu wkraczają w decydującą fazę. W środę rozpoczęły się walki ćwierćfinałowe, a ich zwycięzcy zapewnili sobie co najmniej brązowe medale. Wśród nich są Polacy. Kto zdobył medal na MŚ w boksie?
Agata Kaczmarska - Yilian Zhan. Skrót walki na MŚ 2025
Aneta Rygielska - Ayaka Taguchi. Walka na MŚ 2025
Rywalizacja w Anglii toczy się w dniach 4-14 września. Po raz pierwszy w historii zmagania tej rangi odbywają się pod egidą World Boxing, a zatem federacji wspieranej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Przypomnijmy, że dopóki boks olimpijski sankcjonowała szargana licznymi skandalami IBA (International Boxing Federation) pięściarstwu groziło wykluczenie z igrzysk olimpijskich.
Po raz pierwszy w historii MŚ odbywają się pod auspicjami World Boxing, która jako jedyna światowa federacja w tej dyscyplinie uznawana jest przez MKOl.
Polskę na mistrzostwach świata reprezentowało 19 pięściarzy i pięściarek. Kto dotarł do strefy medalowej?
W środę w sesji porannej swoje walki wygrały Aneta Rygielska oraz Agata Kaczmarska. Awans do półfinału zapewnił im co najmniej brązowy medal. W każdej kategorii wagowej przyznawane są dwa brązowe medale dla zawodników, którzy przegrywają w półfinałach. Zwycięzcy półfinałów zmierzą się w walce o złoto.
W środę swoje pojedynki stoczą jeszcze Adam Tutak, Julia Szeremeta, Kinga Krówka, Emilia Koterska oraz Paweł Brach.
Co najmniej brązowy:
1. Aneta Rygielska (kat. do 66 kg)
2. Agata Kaczmarska (kat. 80 kg+)