Rywalizacja w Anglii toczy się w dniach 4-14 września. Po raz pierwszy w historii zmagania tej rangi odbywają się pod egidą World Boxing, a zatem federacji wspieranej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Przypomnijmy, że dopóki boks olimpijski sankcjonowała szargana licznymi skandalami IBA (International Boxing Federation) pięściarstwu groziło wykluczenie z igrzysk olimpijskich.

Polskę na mistrzostwach świata reprezentowało 19 pięściarzy i pięściarek. Kto dotarł do strefy medalowej?



W środę w sesji porannej swoje walki wygrały Aneta Rygielska oraz Agata Kaczmarska. Awans do półfinału zapewnił im co najmniej brązowy medal. W każdej kategorii wagowej przyznawane są dwa brązowe medale dla zawodników, którzy przegrywają w półfinałach. Zwycięzcy półfinałów zmierzą się w walce o złoto.

W środę swoje pojedynki stoczą jeszcze Adam Tutak, Julia Szeremeta, Kinga Krówka, Emilia Koterska oraz Paweł Brach.

Polscy medaliści na MŚ w boksie w Liverpoolu. Kto zdobył medal na MŚ w boksie?

Co najmniej brązowy:



1. Aneta Rygielska (kat. do 66 kg)

2. Agata Kaczmarska (kat. 80 kg+)

