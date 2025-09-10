Polscy siatkarze, którzy zdobyli medale mistrzostw świata. Czy pamiętasz wszystkich?

Polscy siatkarze po raz dziewiętnasty zagrają w finałach mistrzostw świata. Na poprzednich turniejach wywalczyli pięć medali. Pierwszym sukcesem było złoto zdobyte podczas MŚ 1974 w Meksyku, gdy drużynę prowadził trener Hubert Jerzy Wagner. Na kolejny medal trzeba było czekać aż 32 lata. Tęsknotę za sukcesami w mistrzostwach świata przerwali podopieczni Raula Lozano, którzy w 2006 roku wywalczyli srebro na turnieju w Japonii.

To wydarzenie zapoczątkowało sukcesy polskiej kadry siatkarzy w XXI wieku. Zdobywali oni po kolejne medale, również czempionatu globu. W 2014 roku wygrali siatkarski mundial w Polsce, a drużynę poprowadził do złota trener Stephane Antiga. Cztery lata później selekcjonerem kadry był Vital Heynen, a jego ekipa okazała się najlepsza na turnieju organizowanym przez Włochy i Japonię.

W 2022 roku współgospodarzami MŚ były Polska i Słowenia. Choć polskiej kadrze nie udało się obronić tytułu, znów zaszła bardzo daleko, sięgając po srebro. Był to pierwszy sezon, w którym reprezentację prowadził trener Nikola Grbić. Teraz jego podopieczni mogą powiększyć medalową kolekcję podczas turnieju na Filipinach.

50 polskich siatkarzy ma w swym dorobku medal mistrzostw świata. Rekordzistą jest Paweł Zatorski, który wywalczył dwa złote oraz jeden srebrny krążek. 35 zawodników zdobyło złote medale, wśród nich jest pięciu dwukrotnych mistrzów świata.

Kto znajduje się w tym zaszczytnym gronie? Polscy siatkarze, którzy zdobyli medale mistrzostw świata w załączonej galerii zdjęć: