Polska - Rumunia. Kto wygrał mecz? Jaki wynik? MŚ siatkarzy

W sobotę nieco przebudowana po igrzyskach w Paryżu reprezentacja Polski przystąpi do walki o odzyskanie tytuł mistrza świata siatkarzy. Biało-Czerwoni, obok broniących trofeum Włochów i dwukrotnych mistrzów olimpijskich Francuzów, będą głównymi faworytami turnieju na Filipinach.

W składzie na mistrzostwa świata, które od tego roku rozgrywane będą co dwa lata, a nie cztery jak wcześniej, znalazło się za to trzech całkowitych debiutantów: atakujący Kewin Sasak, środkowy Jakub Nowak i libero Maksymilian Granieczny. Turniej na Filipinach będzie też pierwszym tej rangi w reprezentacyjnej karierze rozgrywających Marcina Komendy i Jana Firleja oraz środkowego Szymona Jakubiszaka.

Biało-Czerwoni, liderzy światowego rankingu, trafili do grupy B, w której ich rywalami będą zespoły znacznie niżej notowane: Holandia (FIVB 19.), Katar (20.) i Rumunia (22.). Strata seta w spotkaniach z tymi zespołami będzie niespodzianką, natomiast utrata punktu - sensacją.

W pierwszej kolejce Polska zagra z Rumunią.

Polska - Rumunia. Kto wygrał? Jaki wynik?

Kto wygrał mecz Polska - Rumunia? Jaki wynik? Spotkanie rozpocznie się 13 września o godzinie 15:30. Kiedy tylko się zakończy, natychmiast poinformujemy o jego rezultacie w powyższym tekście.