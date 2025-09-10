W latach 50., 60. i 70. Rumunia była liczącą się siłą w międzynarodowej siatkówce. Rumuńscy zawodnicy zdobyli w tym czasie pięć medali mistrzostw Europy - dwa srebrne (1955, 1958), dwa brązowe (1971, 1977) i jeden złoty (1963) i czterokrotnie stawali na podium mistrzostw świata (drugie miejsce w 1956 i w 1966 roku, trzecie w 1960 i 1962). Ich ostatnim dużym sukcesem był brązowy medal Igrzysk Olimpijskich, wywalczony w 1980 roku w Moskwie. W meczu o trzecie miejsce pokonali wówczas reprezentację Polski 3:1.

ZOBACZ TAKŻE: Grupowi rywale Polaków w MŚ siatkarzy ogłosili skład! Zagrają bez największej gwiazdy

Igrzyska w Moskwie były ostatnim olimpijskim występem kadry Rumunii. Z kolei na mistrzostwach świata drużyna z tego kraju po raz ostatni wystąpiła w 1982 roku (15. miejsce), zatem teraz Rumuni wracają na siatkarski mundial po aż 43 latach przerwy.

Drużyna, której selekcjonerem od czterech lat jest Sergiu Stancu, awansowała na mistrzostwa na podstawie rankingu FIVB. Zajmuje w nim obecnie 22. miejsce, najniższe spośród wszystkich zespołów grupy B (Polska jest na 1. pozycji, Holandia na 19., a Katar na 20.).

Najbardziej znaczące osiągnięcie drużyny Stancu w ostatnich kilku latach to 7. miejsce w Mistrzostwach Europy 2023 (najlepszy wynik w tej imprezie od 1981 roku).

W tym sezonie Rumuni zanotowali bardzo solidny występ w Złotej Lidze Europejskiej, kończąc ją na 5. pozycji. Wygrali w niej pięć z sześciu spotkań - z Czarnogórą (3:0), Łotwą (3:0), Hiszpanią (3:0), Chorwacją (3:2) i Portugalią (3:1), a ulegli jedynie Czechom (2:3). Byli bliscy awansu do turnieju finałowego rozgrywek - ostatecznie przegrali walkę o miejsce w Final Four z Finlandią ze względu na gorszy bilans setów.

Potem, w czasie obozu przygotowawczego w miejscowości Piatra Neamt, rumuński zespół rozegrał osiem meczów sparingowych, z których wygrał siedem. Najpierw dwukrotnie pokonał reprezentację Chile (3:2 i 3:0), potem odniósł trzy zwycięstwa w trzech spotkaniach z Filipinami (13-16 sierpnia, 3:0, 3:1 i 3:1), a następnie trzykrotnie zmierzył się z Portugalią (29 sierpnia - 1 września) i wygrał dwa z tych starć (3:2, 3:2, 1:3).

Już na Filipinach pierwsi rywale Biało-Czerwonych w grupie B zagrali dwa sparingi - najpierw ulegli Filipińczykom 1:3, a w ostatnim sprawdzianie przed startem mistrzostw przegrali 0:3 z Portugalią.

Na Filipiny selekcjoner rumuńskiej kadry zabrał szesnastu zawodników. Większość z nich występuje na co dzień w rodzimej lidze. Dwóch reprezentantów Rumunii polscy kibice znają zapewne z występów w PlusLidze. Daniel Chitigoi przez dwa ostatnie sezony był zawodnikiem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, a w kolejnej ligowej kampanii będzie bronił barw PGE GiEK Skry Bełchatów. Z kolei Adrian Aciobanitei grał w ekipie z Bełchatowa w sezonie 2023/2024.

20-letni Chitigoi, który na boiskach PlusLigi niejednokrotnie pokazywał wielkie możliwości, jest jednym z liderów drużyny trenera Stancu. W Złotej Lidze Europejskiej był jej najlepiej punktującym zawodnikiem. Oprócz niego warto zwrócić uwagę również na środkowego bloku Belę Barthę, gracza mistrza Włoch Itasu Trentino.

Mecz Polska - Rumunia na Mistrzostwach Świata siatkarzy 2025 zostanie rozegrany w sobotę, 13 września. Początek o godzinie 15:30 polskiego czasu.

Skład reprezentacji Rumunii na Mistrzostwa Świata siatkarzy 2025:

Rozgrywający: Filip Constantin (Arcada Galati), Claudiu Dumitru (Steaua Bukareszt), Sebastian Bratu (Rapid Bukareszt)

Atakujący: Rares Balean (Steaua Bukareszt), Alexandru Ionescu (SCM Zalau)

Przyjmujący: Mircea Peta (Dinamo Bukareszt), Adrian Aciobanitei (Alanya Belediyespor), Marian Bala (Arcada Galati), Daniel Chitigoi (PGE GiEK Skra Bełchatów)

Środkowi: Bela Bartha (Itas Trentino), Tudor Magdas (Rapid Bukareszt), Andrei Butnaru (Arcada Galati), Codrin Mocanu (Rapid Bukareszt), Stefan Lupu (Corona Braszów)

Libero: Carol Kosinski (Arcada Galati), Vlad Kantor (Rapid Bukareszt).

GW, Polsat Sport