Sensacja! Kolejny medal dla Polski w Liverpoolu! Wielka faworytka pokonana

Mistrzostwa odbywają się w 20 kategoriach wagowych i pierwszy raz w historii odbywają się pod auspicjami World Boxing, która jako jedyna światowa federacja w tej dyscyplinie jest uznawana przez MKOL.

Kaczmarska jako druga z reprezentantów Polski zaprezentowała się w środowym ćwierćfinale mistrzostw świata w boksie olimpijskim w Liverpoolu. Jej rywalką w kategorii 80 kilogramów była mistrzyni świata, Yilian Zhan z Chin. Wcześniej w kategorii 60 kilogramów znakomicie poradziła sobie Aneta Rygielska, która decyzją sędziów pokonała Ayakę Taguchi z Japonii i zapewniła sobie co najmniej brązowy medal tej imprezy.

Kibice w naszym kraju liczyli, że to samo uczyni Kaczmarska, ale musiała zmierzyć się z niezwykle wymagającą rywalką. Zhan imponowała przede wszystkim warunkami fizycznymi, takimi jak wzrost i zasięg ramion. W pierwszej rundzie tylko jeden arbiter punktował na korzyść naszej zawodniczki, mimo że starała się skracać dystans i prezentować ofensywny boks.

W drugiej rundzie Kaczmarska dzielnie wyprowadzała ciosy. Była aktywniejsza, popisała się prawym podbródkowym i prawym prostym. Docenili to sędziowie, którzy tym razem w komplecie punktowali na korzyść Polki! A to oznaczało, że przed ostatnią rundą to właśnie Kaczmarska była bliżej awansu do półfinału.

Trzecia runda to znowu mocne ataki Polki. Jej rywalka nie była tak aktywna. Sensacja stała się faktem, bo Kaczmarska nie wystraszyła się utytułowanej Zhan i zapewniła sobie niespodziewane zwycięstwo i tym samym co najmniej brązowy medal w Liverpoolu - już drugi na tej imprezie!

