Szczęśliwa koszula Wojciecha Drzyzgi. Czy zabrał ją na Filipiny?
W piątek na Filipinach zaczną się siatkarskie mistrzostwa świata. Ekipa Polsatu Sport wyruszyła na drugi koniec świata, by z bliska oglądać zmagania Biało-Czerwonych. Komentator Wojciech Drzyzga nie zapomniał o swojej szczęśliwej koszuli, którą zakłada na najważniejsze mecze Polaków.
Drzyzga razem z Marcinem Lepą polecieli na Filipiny, gdzie odbędą się mistrzostwa świata.
ZOBACZ TAKŻE: O medale na Filipinach. Pierwsze takie mistrzostwa świata siatkarzy
Na lotnisku dziennikarze nagrali krótkie wideo poświęcone szczęśliwej koszuli komentatora Polsatu Sport.
- Czy w tym bagażu znajduje się koszula? - padło pytanie.
- Nawet kilka - przyznał komentator.
- Ale czy ta jedyna?
- Mistrzowska koszula jest, ale na finał. Przewiduję ją tylko na finał - odpowiedział Drzyzga.
Szczęśliwa koszula towarzyszyła komentatorowi podczas turniejów w 2014 i 2018 roku, kiedy to Polacy zdobywali mistrzostwo świata. Drzyzga przyznał, że nie prał jej wtedy, a dopiero po zakończonym turnieju. W szafie miała oczekiwać na kolejną dużą imprezę. W 2022 roku również miał ją na sobie, ale wtedy Biało-Czerwoni przegrali finałowe spotkanie z Włochami.
Drzyzga na Filipinach stworzy duet komentatorski z Tomaszem Swędrowskim.Przejdź na Polsatsport.pl