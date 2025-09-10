Szczęśliwa koszula Wojciecha Drzyzgi. Czy zabrał ją na Filipiny?

W piątek na Filipinach zaczną się siatkarskie mistrzostwa świata. Ekipa Polsatu Sport wyruszyła na drugi koniec świata, by z bliska oglądać zmagania Biało-Czerwonych. Komentator Wojciech Drzyzga nie zapomniał o swojej szczęśliwej koszuli, którą zakłada na najważniejsze mecze Polaków.

fot. Cyfrasport

Drzyzga razem z Marcinem Lepą polecieli na Filipiny, gdzie odbędą się mistrzostwa świata.

 

Na lotnisku dziennikarze nagrali krótkie wideo poświęcone szczęśliwej koszuli komentatora Polsatu Sport.

 

- Czy w tym bagażu znajduje się koszula? - padło pytanie.

 

- Nawet kilka - przyznał komentator.

 

- Ale czy ta jedyna?

 

- Mistrzowska koszula jest, ale na finał. Przewiduję ją tylko na finał - odpowiedział Drzyzga.

 

 

 

 

Szczęśliwa koszula towarzyszyła komentatorowi podczas turniejów w 2014 i 2018 roku, kiedy to Polacy zdobywali mistrzostwo świata. Drzyzga przyznał, że nie prał jej wtedy, a dopiero po zakończonym turnieju. W szafie miała oczekiwać na kolejną dużą imprezę. W 2022 roku również miał ją na sobie, ale wtedy Biało-Czerwoni przegrali finałowe spotkanie z Włochami.

 

Drzyzga na Filipinach stworzy duet komentatorski z Tomaszem Swędrowskim.

IM, Polsat Sport
