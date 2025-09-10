Wicemistrzyni olimpijska przyłapana na dopingu. 30 miesięcy zawieszenia!

Inne

Amerykańska Agencja Antydopingowa (USADA) zawiesiła na 30 miesięcy Raven Saunders, wicemistrzynię olimpijską z Tokio w pchnięciu kulą.

Wicemistrzyni olimpijska przyłapana na dopingu. 30 miesięcy zawieszenia!
fot. PAP
Raven Saunders

29-latka w ciągu 12 miesięcy trzykrotnie uniknęła kontroli antydopingowej. Z tego samego powodu w 2023 roku została zdyskwalifikowana na półtora roku.

 

ZOBACZ TAKŻE: MŚ w lekkoatletyce 2025. Terminarz, program, godziny. Kiedy startują Polacy?

 

Poprzednia kara Saunders wygasła w lutym 2024 roku. W ubiegłorocznych igrzyskach w Paryżu zajęła 11. miejsce. Po raz ostatni startowała natomiast w sierpniu 2024 roku w zawodach Diamentowej Ligi w Lozannie.

MR, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNELEKKOATLETYKARAVEN SAUNDERSUSA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Uczestnicy Czwartków Lekkoatletycznych: To bardzo fajna impreza
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 