Wicemistrzyni olimpijska przyłapana na dopingu. 30 miesięcy zawieszenia!

29-latka w ciągu 12 miesięcy trzykrotnie uniknęła kontroli antydopingowej. Z tego samego powodu w 2023 roku została zdyskwalifikowana na półtora roku.

ZOBACZ TAKŻE: MŚ w lekkoatletyce 2025. Terminarz, program, godziny. Kiedy startują Polacy?

Poprzednia kara Saunders wygasła w lutym 2024 roku. W ubiegłorocznych igrzyskach w Paryżu zajęła 11. miejsce. Po raz ostatni startowała natomiast w sierpniu 2024 roku w zawodach Diamentowej Ligi w Lozannie.

MR, PAP