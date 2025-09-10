Wicemistrzyni olimpijska przyłapana na dopingu. 30 miesięcy zawieszenia!
Amerykańska Agencja Antydopingowa (USADA) zawiesiła na 30 miesięcy Raven Saunders, wicemistrzynię olimpijską z Tokio w pchnięciu kulą.
Raven Saunders
29-latka w ciągu 12 miesięcy trzykrotnie uniknęła kontroli antydopingowej. Z tego samego powodu w 2023 roku została zdyskwalifikowana na półtora roku.
ZOBACZ TAKŻE: MŚ w lekkoatletyce 2025. Terminarz, program, godziny. Kiedy startują Polacy?
Poprzednia kara Saunders wygasła w lutym 2024 roku. W ubiegłorocznych igrzyskach w Paryżu zajęła 11. miejsce. Po raz ostatni startowała natomiast w sierpniu 2024 roku w zawodach Diamentowej Ligi w Lozannie.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Uczestnicy Czwartków Lekkoatletycznych: To bardzo fajna impreza