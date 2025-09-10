Wielki sukces! Mamy pierwszy medal na MŚ w boksie!

W środę 10 września poznaliśmy pierwszych medalistów mistrzostw świata w boksie olimpijskim w Liverpoolu.

Rywalizacja w Anglii rozpoczęła się 4 września, a finał imprezy zaplanowano na 14 września. Pierwszy raz w historii zmagania tej rangi odbywają się pod egidą World Boxing, a zatem federacji wspieranej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Warto podkreślić, że awans do półfinału mistrzostw świata automatycznie oznacza zdobycie medalu. W każdej kategorii wagowej przyznawane są dwa brązowe medale dla zawodników, którzy przegrają w półfinałach. Zwycięzcy półfinałów zmierzą się w walce o złoto.

Mistrzostwa odbywają się w 20 kategoriach wagowych. W Liverpoolu nie brakuje polskiej kadry. Jedną z naszych reprezentantek w kategorii do 60 kilogramów jest Aneta Rygielska, która najpierw na punkty, jednogłośnie pokonała Sanju Sanju z Indii, a następnie zwyciężyła Jajairę Gonzalez ze Stanów Zjednoczonych.

Przeciwniczką Rygielskiej w ćwierćfinale była Ayaka Taguchi z Japonii, dla której był to pierwszy pojedynek w tym turnieju. Azjatka w pierwszej rundzie miała bowiem wolny los, natomiast w drugiej rundzie jej rywalka nie została dopuszczona do walki ze względu na opryszczkę.

Wydawało się, że pierwsza runda będzie należała do Japonki, która wypracowała więcej celniejszych ciosów. Sędziowie punktowali jednak na korzyść Polki. Druga runda również była bardzo wyrównana. W niej arbitrzy tym razem minimalnie wyżej ocenili postawę Taguchi, która wygrała w stosunku 3:2. O losach awansu zadecydowała ostatnia, trzecia runda.

Obie zawodniczki były agresywne i wykazały wielką determinację. W ostatnich sekundach Rygielska popisała się dwoma celnymi prawymi prostymi, które okazały się kluczowe na wagę zwycięstwa! Sędziowie dzięki temu uznali Polkę za triumfatorkę!

Taki werdykt oznacza awans Rygielskiej do półfinału i pierwszy medal, co najmniej brązowy dla Polski na tych mistrzostwach świata!

