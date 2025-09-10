Z Włoch do Turcji. Polak zmienił klub

22-letni pomocnik, były zawodnik Pogoni Szczecin, występował w Salernitanie od 2023 roku, ale poprzedni sezon spędził na zasadzie wypożyczenia w szwajcarskim Yverdon-Sport FC.

Salernitana po niedawnym spadku z Serie B występuje obecnie w trzeciej lidze włoskiej.

Natomiast Eyupspor Kulubu po czterech kolejkach tureckiej ekstraklasy zajmuje 10. miejsce.

- Od momentu, gdy przybyłem do Eyupsporu, wszyscy przyjęli mnie bardzo profesjonalnie i serdecznie. Miałem swój pierwszy trening i jestem bardzo zadowolony. Nie mogę się doczekać gry w tym zespole - powiedział Łęgowski, cytowany na Facebooku tureckiego klubu.

Wiceprezes Eyupsporu Fatih Kulaksiz przyznał, że „to zawodnik o dużym potencjale”.

- Mateusz jest piłkarzem, którego obserwowaliśmy od około dwóch miesięcy. Cieszymy się, że udało nam się sfinalizować transfer po długich staraniach. Mamy nadzieję, że będzie to korzystne dla obu stron - dodał.

Łęgowski zagrał dotychczas raz w reprezentacji Polski - w końcówce meczu Ligi Narodów z Holandią w Warszawie (0:2) we wrześniu 2022 roku, za kadencji Czesława Michniewicza.