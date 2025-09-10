Zakończył karierę! Piłkarski mistrz świata właśnie to ogłosił

„Potrzebowałem czasu, żeby się z tym pogodzić. To nie jest łatwe, ale tak, odchodzę na emeryturę” – oświadczył dziennikowi Mandanda.

40-letni bramkarz urodzony w Kinszasie, stolicy Demokratycznej Republiki Konga, rozegrał w reprezentacji Francji 35 meczów. Na mundialu w Rosji w 2018 roku był zmiennikiem Hugo Llorisa.

Przez 14 sezonów grał w Olympique Marsylia, a w trzech ostatnich latach w Rennes. Po raz ostatni wystąpił na boisku 17 maja w przegranym 2:4 meczu ligowym właśnie z Marsylią. Od 1 lipca nie miał kontraktu.