Zwrot akcji! Wielki powrót Łukasza Fabiańskiego

Po sezonie 2024/25 Łukasz Fabiański pozostawał bez klubu. West Ham United nie zdecydował się bowiem przedłużyć z nim kontraktu po zakończeniu minionych rozgrywek.

W ostatnich tygodniach toczyła się saga transferowa z udziałem polskiego bramkarza. Łączony był on z Aston Villą, Charlton Athletic czy Legią Warszawa. Do żadnego z tych zespołów 40-latek nie dołączył.

Kampania 2025/26 wystartowała, a Fabiański nadal nie miał klubu. Teraz jego przyszłość się wyjaśniła. Ponownie dołączył do West Hamu United, podpisując umowę do 30 czerwca 2026.

Fabiański występował w ekipie "Młotów" w latach 2017-2025. W jej barwach rozegrał 216 spotkań i 55 razy zachował czyste konto.

Obecnie podstawowym golkiperem West Hamu jest Duńczyk Mads Hermansen, który w sierpniu trafił do Londynu z Leicester City za 20,80 miliona euro. Ponadto w kadrze znajduje się jeszcze Alphonse Areola. To właśnie z Francuzem w ostatnich sezonach Fabiański rywalizował o miano pierwszego bramkarza "Młotów".