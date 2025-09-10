Zwycięstwo KGHM Zagłębia Lubin. 1000. bramka Gadziny

Pierwsze minuty spotkania należały do lubinianek, które prowadziły 3:1. Chwilę później inicjatywę przejęły jednak przyjezdne, zdobywając pięć bramek z rzędu. W ósmej minucie na listę strzelczyń wpisała się Joanna Gadzina – było to jej tysięczne trafienie na ligowych parkietach. Po dziesięciu minutach Piotrcovia prowadziła już 8:4, wykorzystując błędy Miedziowych i powiększając przewagę. Mistrzynie Polski długo nie mogły złapać swojego rytmu, lecz w bramce świetnie spisywała się Barbara Zima.

Dzięki jej interwencjom gospodynie w końcu zaczęły pogoń za rywalkami i do przerwy prowadziły już 18:13.



W drugiej połowie jeszcze powiększyły przewagę. Ostatecznie wygrały 34:26 i zostały samodzielnymi liderkami tabeli ORLEN Superligi kobiet.

KGHM MKS Zagłębie Lubin – Piotrcovia Piotrków Tryb. 34:26 (18:13)

Najwięcej bramek – dla Zagłębia: Kinga Jakubowska 10, Natalia Janas 5, Kinga Grzyb, Weronika Weber, Mariane Fernandes po 4; dla Piotrcovii: Romana Roszak 5, Joanna Gadzina, Marcelina Polańska po 4, Natalia Pankowska 3.

Polsat Sport, ORLEN Superliga kobiet