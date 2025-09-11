11 goli Kamila Syprzaka w meczu Ligi Mistrzów

Polski obrotowy zanotował 68-procentową skuteczność rzutową. Trafił 11 z 16 prób, w tym wykorzystał cztery rzuty karne. Wśród gospodarzy zdecydowanie wyróżniał się rozgrywający reprezentacji Szwecji Felix Claar, który wykorzystał 10 z 11 rzutów.

ZOBACZ TAKŻE: Zwycięstwo KGHM Zagłębia Lubin. 1000. bramka Gadziny

W tej samej grupie macedoński Eurofarm Pelister wygrał z HC Zagrzeb 25:23 (13:12). Jedną z bramek dla chorwackiej drużyny zdobył reprezentant Polski Damian Przytuła.

W czwartek do rywalizacji przystąpią oba polskie zespoły. Mistrz Polski Orlen Wisła Płock także w grupie B zagra na wyjeździe z węgierskim PICK Szeged (18.45). Z kolei Industria Kielce w grupie A podejmie norweski Kolstad Handball (20.45).

PAP