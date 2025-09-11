11 goli Kamila Syprzaka w meczu Ligi Mistrzów

Piłka ręczna

Piłkarze ręczni SC Magdeburg obronę tytułu w Lidze Mistrzów rozpoczęli od wygranej u siebie w grupie B z Paris Saint Germain 37:31 (21:17). Jedenaście bramek dla gości rzucił Kamil Syprzak.

fot. PAP/EPA/YOAN VALAT
Kamil Syprzak zdobył 11 bramek dla Paris Saint Germain w meczu Ligi Mistrzów z SC Magdeburg

Polski obrotowy zanotował 68-procentową skuteczność rzutową. Trafił 11 z 16 prób, w tym wykorzystał cztery rzuty karne. Wśród gospodarzy zdecydowanie wyróżniał się rozgrywający reprezentacji Szwecji Felix Claar, który wykorzystał 10 z 11 rzutów.

 

W tej samej grupie macedoński Eurofarm Pelister wygrał z HC Zagrzeb 25:23 (13:12). Jedną z bramek dla chorwackiej drużyny zdobył reprezentant Polski Damian Przytuła.

 

W czwartek do rywalizacji przystąpią oba polskie zespoły. Mistrz Polski Orlen Wisła Płock także w grupie B zagra na wyjeździe z węgierskim PICK Szeged (18.45). Z kolei Industria Kielce w grupie A podejmie norweski Kolstad Handball (20.45).

PAP
