17-latek w kadrze Jana Urbana? Polski talent zaskakuje w młodzieżówce

Oskar Pietuszewski to zawodnik urodzony w 2008 roku. Podczas eliminacji mistrzostw Europy do lat 21 mierzy się z przeciwnikami starszymi od niego o trzy lata. W meczach z Macedonią Północną i Armenią wchodził na boisko z ławki rezerwowych. Mimo to, w pierwszym spotkaniu, udało mu się zdobyć piękną bramkę, jednocześnie ustalając wynik meczu. Zaś w wyjazdowym meczy w Erywaniu popisał się dubletem i dołożył do tego asystę.

- Na skalę Europy jest to jeden z najmocniejszych zawodników w swoim roczniku, w naszej piłce jest absolutnie wybitny - stwierdził Wasiluk podczas rozmowy w Polsat Futbol Cast.

Aby młody zawodnik był w stanie zaistnieć w dorosłej piłce, konieczne jest rozsądne prowadzenie jego kariery już od najmłodszych lat. Były zawodnik, m.in. Jagiellonii, ocenił dotychczasowe etapy szkolenia Pietuszewskiego.

- To jest chłopak, który od początku w akademii przeszedł bardzo dobry proces przez wszystkich trenerów. Na razie jego rozwój jest prowadzony perfekcyjnie. Widziałem, jak przedwczoraj pracował w meczu z Armenią na wyjeździe. Jego cieszy każdy doskok, presja i moment, w którym może pomóc także w obronie - podkreślił Wasiluk.

Napastnik Jagiellonii, będący w kadrze U21, swoją dobrą grą przyciąga uwagę mediów i daje jasny sygnał selekcjonerowi seniorskiej reprezentacji - Janowi Urbanowi, że nie straszna mu gra ze starszymi zawodnikami.

- Oskar wchodzi bez żadnych kompleksów, cały czas musi grać z lepszymi - on niesamowicie szybko robi postępy, kiedy wstępuje w nowe środowisko. Jeśli trener Urban uzna, że warto chociażby w tym meczy towarzyskim (z Nową Zelandią - przp. red.) dać mu szansę, potwierdzi to, że kadra młodzieżowa jest od tego, żeby wprowadzać młodych zawodników do pierwszej drużyny. Nie chodzi o to, aby wygrywać młodzieżowe mistrzostwa Europy, choć dla nas byłby to ogromny sukces, ale w Hiszpanii czy Portugalii nikt o tym nie myśli. Najważniejsze jest, by przygotować piłkarza do seniorskiej reprezentacji - dodał 38-latek.

Młody piłkarz wyróżnia się wysokimi umiejętnościami technicznymi, sprawiającymi wrażenia "podwórkowego grania", które są efektem wielu godzin przepracowanych indywidualnie oraz cech wrodzonych.

- Był w taki sposób trenowany przez cały proces szkolenia, aby nie tłamsić jego wyjątkowych cech - przyznał Wasiluk.

Rozmowa znajduje się w poniższym materiale wideo.

MR, Polsat Sport