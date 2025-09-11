Antczak i Czupryniak poza stawką. W turnieju głównym cztery pary z Polski

Zaledwie w niedzielę zakończyła się rywalizacja panów w VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Termika. Od czwartku boisko przygotowane przed Urzędem Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa przejęły siatkarki.

ZOBACZ TAKŻE: Polscy siatkarze na mistrzostwach świata. Kiedy grają?

W czwartkowych kwalifikacjach Polskę reprezentowała jedna polska drużyna Weronika Antczak i Justyna Czupryniak. Biało-czerwone w spotkaniu I rundy zmierzyły się z Litwinkami - Arianą Rudkovskają i Skalve Krizanauskaite. To rywalki były faworytkami. Mecz od początku nie układał się po myśli Polek. Litewskie zawodniczki wykorzystywały ich błędy, mściły się też niewykorzystane szanse. W rezultacie polska para zanotowała przegraną oraz odpadła z turnieju.

– To doświadczenie na pewno będzie procentować w przyszłych sezonach. Fajnie jest pograć z jakąś parą międzynarodową. Dla nas to na pewno super turniej i super przygoda – powiedziała po meczu Weronika Antczak.

Nie jest to jednak koniec polskich występów w tegorocznym VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Termika. W turnieju głównym zapewnione miejsce mają cztery drużyny z Polski. Wśród nich turniejowa “jedynka” Urszula Łunio i Natalia Okła oraz wicemistrzynie Polski Marta Łodej i Julia Kielak. Oprócz nich kibice w Wilanowie będą mogli oglądać zmagania Justyny Łukaszewskiej i Aleksandry Zdon oraz Zuzanny Rapczyńskiej i Amelii Panek.

Z kwalifikacji po dwóch zwycięstwach udział w turnieju głównym wywalczyły Dunki, Litwinki, Szwajcarki i Finki. Ze względu na nieobecność greckich zawodniczek, które z turnieju musiały wycofać się w ostatniej chwili, odbyło się losowanie lucky loser. Wzięły w nim udział pary, które przegrały swoje mecze w drugiej rundzie eliminacji. W jego rezultacie do stawki w main draw dołączyły Amerykanki.



Wyniki kwalifikacji VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Termika:

I runda

Elekova/Matasova (SVK) - Bisgaard/Hauge (DEN) 0:2 (18:21, 18:21)

Kramer/Shaffer (USA) - Harmanova/Reginova (SVK) 2:0 (21:13, 21:18)

Maor/Lavie (ISR) - Frommova/Marcelova (CZE) 0:2 (11:21, 9:21)

Rudkovskaja/Krizanauskaite (LTU) - Antczak/Czupryniak (POL) 2:0 (21:9, 21:13)

Paula Vallejos/Dubost (CHI) - Kubistova/Tonova (CZE) 0:2 (15:21, 16:21)

Abbühl/Stolz (SUI) - Ozolina M./Ozolina A. (LAT) 2:1 (16:21, 22:20, 15:13)

Glagau/Thorup (CAN) - Novotna/Honzovicova (CZE) 2:0 (21:17, 21:11)

Barboni/Cicola (ITA) - Parkkinen/Prihti (FIN) 1:2 (21:18, 16:21, 10:15)

II runda

Kramer/Shaffer (USA) - Bisgaard/Hauge (DEN) 0:2 (20:22, 21:23)

Rudkovskaja/Krizanauskaite (LTU) - Frommova/Marcelova (CZE) 2:0 (21:16, 21:16)

Kubistova/Tonova (CZE) - Abbühl/Stolz (SUI) 1:2 (21:14, 14:21, 16:18)

Glagau/Thorup (CAN) - Parkkinen/Prihti (FIN) 0:2 (19:21, 19:21)

Informacja prasowa