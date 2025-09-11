Chelsea z 74 zarzutami! Wszystko związane z rosyjskim miliarderem

"Zarzuty dotyczą działań z lat 2009-22 i głównie zdarzeń, które miały miejsce w sezonach 2010/11-2015/16" - podała FA w oświadczeniu.

Federacja nie ujawniła szczegółów zarzutów, ale Chelsea przekazała, że klub sam zgłosił sprawę po zmianie właściciela w maju 2022 roku. Wtedy rosyjski miliarder Roman Abramowicz musiał sprzedać udziały w następstwie sankcji nałożonych na niego po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Trafiły one do grupy inwestycyjnej Clearlake Capital, kierowanej przez Todda Boehly'ego.

Według nowych właścicieli, podczas audytów poprzedzających sfinalizowanie transakcji natrafiono na potencjalnie niekompletne sprawozdania finansowe dotyczące transferów i inne transakcje, które mogły stanowić naruszenie przepisów FA.

"Natychmiast po sfinalizowaniu zakupu klub sam zgłosił te sprawy wszystkim odpowiednim organom, w tym związkowi. Klub wykazał się bezprecedensową przejrzystością podczas tego procesu, m.in. udzielając pełnego dostępu do swoich akt i danych historycznych. Będziemy nadal współpracować z FA, aby zakończyć tę sprawę tak szybko, jak to możliwe" - napisano w komunikacie "The Blues".

Federacja dała klubowi czas do 19 września, by mógł się ustosunkować do zarzutów.

JC, PAP