Coś niesamowitego! Z młodzieżówki na mistrzostwa świata. Granieczny gotowy na wyzwanie

Granieczny szybko objawił swój wielki talent



Maksymilian Granieczny to jedno z odkryć reprezentacji Polski w siatkówce w 2025 roku. Głośno zrobiło się o nim już w 2020 roku, gdy miał 15 lat. We wrześniu tego roku zadebiutował w barwach Jastrzębskiego Węgla, a kilka tygodni później został najmłodszym debiutantem w historii PlusLigi.

W tak młodym wieku zyskał zaufanie trenerów jednej z najlepszych drużyn w Polsce. To potwierdzało ogromny talent nastoletniego libero oraz jego odporność psychiczną. Już wtedy był przygotowany do gry na wysokim poziomie.

Powrót do Jastrzębskiego po dwóch sezonach



Kadra Jastrzębskiego Węgla była jednak bardzo mocna i po sezonie 2022/2023 młody zawodnik opuścił mistrzów, przenosząc się najpierw do KGHM Cuprum Lubin, a później do Cuprum Stilon Gorzów. Tam kontynuował swój rozwój i prezentował się naprawdę dobrze.

Nic dziwnego, że uwagę na jego talent zwrócił selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić. Po udanym sezonie w Gorzowie Wielkopolskim powołał go do szerokiej kadry na sezon reprezentacyjny 2025. Granieczny został najmłodszym zawodnikiem na liście powołanych, a jego dobra gra zaowocowała powrotem do Jastrzębskiego Węgla, gdzie powinien być wyborem numer jeden na sezon 2025/2026.

Sukcesy z młodzieżowymi reprezentacjami Polski



W ostatnich latach Maksymilian Granieczny był etatowym reprezentantem Polski w młodzieżowych kadrach. Pierwszy międzynarodowy sukces osiągnął w 2021 roku, gdy wspólnie z drużyną U-17 został brązowym medalistą mistrzostw Europy i najlepszym libero turnieju. Trzy lata później powtórzył ten sukces z reprezentacją U-22, choć miał wtedy zaledwie 18 lat.

Niedługo później trafił do pierwszej drużyny narodowej.

Udany debiut w pierwszej reprezentacji



Dokładnie 30 maja 2025 roku Granieczny zadebiutował w reprezentacji Polski w meczu towarzyskim turnieju Silesia Cup przeciwko Bułgarii. Młody zawodnik pokazał się z bardzo dobrej strony i szybko zyskał uznanie w oczach trenera Nikoli Grbicia oraz kolegów z zespołu.

Otrzymywał szanse również w fazie zasadniczej i pucharowej Ligi Narodów. Wygrał rywalizację z Mateuszem Czunkiewiczem i Kubą Hawrylukiem, dzięki czemu to on – obok Jakuba Popiwczaka – pojedzie na mistrzostwa świata.

Wymarzone powołanie na mistrzostwa świata



Maksymilian Granieczny otrzymał wymarzone powołanie na mistrzostwa świata na Filipinach. Choć ma zaledwie 19 lat, wydaje się doskonale przygotowany do tego wyzwania. Numerem jeden w kadrze będzie zapewne Jakub Popiwczak, jednak nie jest wykluczone, że Granieczny także dostanie swoje szanse na grę, zwłaszcza w fazie grupowej z teoretycznie słabszymi rywalami.

Występy reprezentacji Polski będzie można oglądać na antenach sportowych Polsatu. Telewizja ma wyłączne prawa do pokazywania mistrzostw świata, a przy okazji meczów biało-czerwonych przygotowała dla kibiców dodatkowe atrakcje, w tym studio eksperckie.

Pierwszy mecz Polaków odbędzie się 13 września. Polska zagra z Rumunią (sobota, godzina 15.30).

