Czterech graczy z PlusLigi w składzie drużyny Lozano na MŚ

Zawodnicy z PlusLigi są filarami kadry trenera Lozano, która w tym roku z dobrej strony pokazała się w swoim debiutanckim starcie w Lidze Narodów. Semeniuk pełni rolę kapitana drużyny.

Innym kluczowym graczem jest skrzydłowy Dmytro Janczuk - najlepiej punktujący zawodnik ukraińskiej ekipy w rozgrywkach VNL 2025 od przyszłego sezonu będzie występował w barwach greckiego Panathinaikosu.

Ukraińcy rozpoczną udział w mistrzostwach od meczu Belgią, która będzie dla nich kluczowym spotkaniem w kontekście awansu do 1/8 finału. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę 14 września, początek o godzinie 8:00 polskiego czasu.

We wtorek 16 września zespół Lozano zmierzy się z Algierią (8:00), a w czwartek 18 września zagra z faworytem grupy F - reprezentacją Włoch (15:30).

Trzy lata temu na mistrzostwach świata rozegranych w Polsce i w Słowenii reprezentacja Ukrainy zajęła 7. miejsce.

Kadra Ukrainy na Mistrzostwa Świata 2025:

Rozgrywający: Witalij Szczytkow (Epicentr-Podolany), Jurij Synytsia

Atakujący: Wasyl Tupczij (Barkom Każany Lwów), Danyło Urywkin (Epicentr-Podolany)

Przyjmujący: Jewhenij Kisiliuk (Rapid Bukareszt), Dmytro Janczuk (Panathinaikos), Ilja Kowalow (Barkom Każany Lwów), Timofiej Poluian (AO Milon Neas Smyrnis)

Środkowi: Jurij Semeniuk (PGE Projekt Warszawa), Maksym Drozd (Epicentr-Podolany), Oleksandr Kowal (Epicentr-Podolany), Walery Todua (SL Benfica)

Libero: Jarosław Pampuszko (Barkom Każany Lwów), Oleksandr Boiko (Epicentr-Podolany).

GW, Polsat Sport