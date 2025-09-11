Drabinka MŚ siatkarzy 2025. Kto z kim zagra?

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej mężczyzn 2025 zostaną rozegrane w dniach 12–28 września na Filipinach. W MŚ siatkarzy po raz pierwszy w historii wystąpią aż 32 reprezentacje - najwięcej w historii. To bardzo duża zmiana w porównaniu z poprzednimi turniejami, w których rywalizowały 24 drużyny.

Zmagania rozpoczną się od fazy grupowej, w której drużyny zostały podzielone na osiem grup, po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze ekipy w tabeli każdej grupy uzyskają awans do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Grupy MŚ siatkarzy 2025:

grupa A: Filipiny, Iran, Egipt, Tunezja

grupa B: Polska, Holandia, Katar, Rumunia

grupa C: Francja, Argentyna, Finlandia, Korea Południowa

grupa D: USA, Kuba, Portugalia, Kolumbia

grupa E: Słowenia, Niemcy, Bułgaria, Chile

grupa F: Włochy, Ukraina, Belgia, Algieria

grupa G: Japonia, Kanada, Turcja, Libia

grupa H: Brazylia, Serbia, Czechy, Chiny

Drabinka MŚ siatkarzy 2025:

Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do 1/8 finału. W tej fazie turnieju drużyny utworzą pary: A1–H2, H1–A2, D1–E2, E1–D2, B1–G2, G1–B2, C1–F2, F1–C2.

Przykładowo - jeśli reprezentacja Polski wygra grupę B, w 1/8 finału - zgodnie z drabinką - zmierzy się z drugą drużyną grupy G, czyli z Japonią, Kanadą, Turcją lub Libią.

Następnie rozegrane zostaną ćwierćfinały, półfinały oraz mecze o medale.

BS, Polsat Sport