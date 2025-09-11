Dramat na treningu Boavisty. Nie żyje 7-letni piłkarz

Fatalne informacje dobiegły z Portugalii. Na samym początku treningu drużyny Boavisty do lat ośmiu u młodego, zaledwie siedmioletniego zawodnika doszło do zatrzymania akcji serca.

Chłopcu natychmiast udzielono pomocy medycznej i rozpoczęto akcję ratunkową, a następnie przetransportowano do szpitala. Tam trafił w stanie krytycznym. Niestety, jego życia nie udało się uratować.

"W chwili bólu, gdy brakuje słów, Boavista składa najgłębsze kondolencje rodzinie, przyjaciołom, kolegom z drużyny, trenerom i wszystkim, którzy go znali. Pamięć o tym młodym piłkarzu będzie zawsze czczona, a jego uśmiech pozostanie inspiracją" - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

Boavista poinformowała również o trzydniowej żałobie. W tym okresie nie odbędą się żadne treningi.