Finał LM na PGE Narodowym w Warszawie! UEFA podjęła ważną decyzję

Jak podaje oficjalna strona Polskiego Związku Piłki Nożnej, PGE Narodowy pokonał w walce o organizację finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń słynne Camp Nou (Barcelona, Hiszpania), a także St. Jakob-Park (Bazylea, Szwajcaria) oraz Principality Stadium (Cardiff, Walia).

ZOBACZ TAKŻE: Sukces reprezentacji Polski. Najwyższe miejsce w historii rankingu FIFA

- Bardzo się cieszę, że UEFA kolejny raz obdarzyła nas zaufaniem. Już w poprzedniej kadencji rozwój piłki nożnej kobiet była dla nas jednym z priorytetów. W tym roku organizowaliśmy mistrzostwa Europy U19 kobiet na Podkarpaciu. Za rok będziemy gospodarzami mistrzostw świata U20 kobiet. Złożyliśmy również wniosek o organizację Euro seniorek w 2029 roku. Takie wydarzenia bardzo przyczyniają się do dalszej promocji piłki kobiet. Dziękuję w tym miejscu władzom PGE Narodowego, ponieważ wzorowa organizacja poprzednich wydarzeń z pewnością zwiększyła nasze szanse na otrzymanie finału Ligi Mistrzyń – powiedział Cezary Kulesza, prezes PZPN, cytowany przez oficjalną stronę Związku.

Dla Polski będzie to już kolejny finał europejskich pucharów. W 2015 roku na PGE Narodowym odbył się decydujący mecz Ligi Europy, w którym Sevilla FC pokonała Dnipro Dniepropietrowsk. Sześć lat później w Gdańsku w finale Ligi Europy Villarreal CF ograł Manchester United, a 14 sierpnia 2024 roku na obiekcie w Warszawie rozegrany został mecz o Superpuchar UEFA, w którym Real Madryt pokonał Atalantę BC. W 2025 roku areną finału Ligi Konferencji UEFA był zaś Wrocław, a zwycięską ekipą okazała się Chelsea FC, która w finale wygrała z Realem Betis.