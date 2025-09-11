Francuzi dementują! Zespół wycofa się z MŚ?

Provost po raz pierwszy pojawił się w padoku Formuły 1 podczas Grand Prix Włoch na torze Monza w ostatni weekend.

- Moja wizyta miała na celu przede wszystkim potwierdzenie, że pozostajemy w Formule 1 - podkreślił.

ZOBACZ TAKŻE: Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk na podium Rali Ceredigion. Niezwykle cenne punkty Polaków w Walii

Plotki o możliwości sprzedaży przez Renault zespołu wyścigowego pojawiły się w czerwcu, gdy w koncernie nastąpiły zmiany kadrowe. Było to szczególnie niepokojące w kontekście faktu, że zespół Alpine podpisał umowę z Mercedesem dotyczącą silników. Od sezonu 2026 ich dostawcą ma być właśnie niemiecki koncern.

Teraz nowy prezes Renault jasno zadeklarował, że projekt wyścigowy Alpine będzie kontynuowany.

Aktualnie ekipa zajmuje 10., ostatnie miejsce w klasyfikacji konstruktorów F1. Francuz Pierre Gasly jest sklasyfikowany na 14. pozycji wśród kierowców, natomiast dwaj pozostali - Argentyńczyk Franco Colapinto i Australijczyk Jack Doohan - zajmują dwie ostatnie lokaty w klasyfikacji i są jedynymi kierowcami, którzy nie zdobyli w tym roku ani jednego punktu.

JC, PAP