Fręch broni tytułu w turnieju WTA 500. Właśnie poznała pierwszą rywalkę

Zajmująca 148. miejsce w światowym rankingu Stefanini w rozgrywanym "na raty" w ciągu dwóch dni spotkaniu 1. rundzie wygrała ze Sloane Stephens 6:4, 4:6, 6:1. Amerykanka, triumfatorka wielkoszlemowego US Open 2017, wróciła na korty po ponadpółrocznej przerwie i otrzymała od organizatorów tzw. dziką kartą.

Plasująca się na 30. pozycji listy WTA Fręch, która w grudniu skończy 28 lat, z rok młodszą Włoszką nie miała jeszcze okazji się zmierzyć. Ich mecz rozpocznie się w środku nocy z czwartku na piątek czasu polskiego.

Podopieczna trenera Andrzeja Kobierskiego w Meksyku broni tytułu i 500 pkt do rankingu tenisistek wywalczonych przed rokiem. Dlatego w wirtualnym zestawieniu, po odjęciu dorobku za sukces z poprzedniej edycji, spadła z 30. na 52. lokatę i by piąć się ponownie w górę musi wygrywać kolejne mecze.

W 1. rundzie odpadła Magda Linette, która skreczowała w pojedynku z Kolumbijką Emilianą Arango po przegraniu pierwszej partii 0:6.

W rywalizacji deblistek uczestniczy jeszcze Katarzyna Piter. W parze z Belgijką Magali Kempel w czwartek zagra o półfinał Francuzką Elsą Jacquemot i Rosjanką Poliną Kudermietową.