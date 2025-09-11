Gabi zdradziła swoją tajemnicę. "Niewiele osób w siatkówce tak robi"

31-letnia przyjmująca była jedną z najlepszych zawodniczek tegorocznych mistrzostw świata, rozgrywanych w Tajlandii. Gabi poprowadziła swój zespół do brązowego medalu, a sama została wybrana do Dream Teamu imprezy.

Urlop między mistrzostwami a powrotem ligowego grania brazylijska siatkarka postanowiła spędzić w ojczyźnie. Zawodniczka od kilku dni regularnie pojawia się na trybunach tenisowego turnieju Sao Paulo Open, kibicując swoim przyjaciółkom: Beatriz Haddad Mai oraz Luisie Stefani. Co ciekawe, w rozmowie z GloboTV Gabi przyznała, że w młodości... myślała o zostaniu profesjonalną tenisistką, a do 15. roku życia łączyła treningi siatkarskie z zajęciami tenisowymi.

- Mam z "Bią" i Luisą szczególne relacje, ponieważ sama marzyłam o zostaniu tenisistką. Kiedy tylko mogę, oglądam mecze brazylijskich zawodniczek. Z niektórymi z nich poznałam się na igrzyskach olimpijskich w Tokio, z innymi na tych w Paryżu. Jeśli mój grafik na to pozwala, staram się wpadać na ich mecze - powiedziała Gabi.

Gwiazda światowej siatkówki zdradziła również, że sekretem jej trudnych do zatrzymania ataków jest właśnie doświadczenie, wyniesione z wielu lat gry w tenisa.

- Było mi bardzo trudno, kiedy w wieku 15 lat musiałam podjąć decyzję, na który sport w pełni postawić. Doszło nawet do tego, że przez ostatni rok trenowałam siatkówkę, a w tajemnicy przed klubowymi szkoleniowcami chodziłam na zajęcia z tenisa. Ostatecznie szalę na stronę siatkówki przeważyło moje pierwsze powołanie do młodzieżowej reprezentacji Brazylii. Ale nadal korzystam z tenisowej "bazy". Moje ruchy ręką podczas ataku są bardzo podobne do tych z tenisowego serwisu. Niewiele osób w siatkówce tak robi. A sposób, w jaki ustawiam się do piłek, również wynika w dużej mierze z tenisowej przeszłości - zakończyła Gabi.

Złoty medal mistrzostw świata siatkarek wywalczyła reprezentacja Włoch. Kolejne miejsca zajęły Turcja oraz Brazylia. Nagrodę MVP otrzymała Alessia Orro, która została uznana również najlepszą rozgrywającą turnieju. W Dream Teamie, poza nią, znalazły się również:

najlepsze przyjmujące: Gabi (Brazylia), Mayu Ishikawa (Japonia)

najlepsza atakująca: Melissa Vargas (Turcja)

najlepsze środkowe: Anna Danesi (Włochy), Eda Erdem (Turcja)

najlepsza libero: Monika de Gennaro (Włochy).