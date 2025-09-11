Gabi zdradziła swoją tajemnicę. "Niewiele osób w siatkówce tak robi"
Brazylijska siatkarka Gabi, korzystając z chwili urlopu po zakończonych mistrzostwach świata, wróciła do ojczyzny. Gwiazda od kilku dni regularnie pojawia się na trybunach tenisowego turnieju Sao Paulo Open, a w rozmowie z krajowymi mediami zdradziła, że... sama bardzo długo łączyła grę w siatkówkę właśnie z tenisem.
Gabi - najlepsze akcje w meczu Włochy - Brazylia
Gabi: Ten medal wiele dla nas znaczy, zasłużyłyśmy na niego
Gabi - najlepsze akcje w meczu Brazylia - Dominikana
Dream teram mistrzostw świata siatkarek 2025
31-letnia przyjmująca była jedną z najlepszych zawodniczek tegorocznych mistrzostw świata, rozgrywanych w Tajlandii. Gabi poprowadziła swój zespół do brązowego medalu, a sama została wybrana do Dream Teamu imprezy.
Urlop między mistrzostwami a powrotem ligowego grania brazylijska siatkarka postanowiła spędzić w ojczyźnie. Zawodniczka od kilku dni regularnie pojawia się na trybunach tenisowego turnieju Sao Paulo Open, kibicując swoim przyjaciółkom: Beatriz Haddad Mai oraz Luisie Stefani. Co ciekawe, w rozmowie z GloboTV Gabi przyznała, że w młodości... myślała o zostaniu profesjonalną tenisistką, a do 15. roku życia łączyła treningi siatkarskie z zajęciami tenisowymi.
- Mam z "Bią" i Luisą szczególne relacje, ponieważ sama marzyłam o zostaniu tenisistką. Kiedy tylko mogę, oglądam mecze brazylijskich zawodniczek. Z niektórymi z nich poznałam się na igrzyskach olimpijskich w Tokio, z innymi na tych w Paryżu. Jeśli mój grafik na to pozwala, staram się wpadać na ich mecze - powiedziała Gabi.
Gwiazda światowej siatkówki zdradziła również, że sekretem jej trudnych do zatrzymania ataków jest właśnie doświadczenie, wyniesione z wielu lat gry w tenisa.
- Było mi bardzo trudno, kiedy w wieku 15 lat musiałam podjąć decyzję, na który sport w pełni postawić. Doszło nawet do tego, że przez ostatni rok trenowałam siatkówkę, a w tajemnicy przed klubowymi szkoleniowcami chodziłam na zajęcia z tenisa. Ostatecznie szalę na stronę siatkówki przeważyło moje pierwsze powołanie do młodzieżowej reprezentacji Brazylii. Ale nadal korzystam z tenisowej "bazy". Moje ruchy ręką podczas ataku są bardzo podobne do tych z tenisowego serwisu. Niewiele osób w siatkówce tak robi. A sposób, w jaki ustawiam się do piłek, również wynika w dużej mierze z tenisowej przeszłości - zakończyła Gabi.
Złoty medal mistrzostw świata siatkarek wywalczyła reprezentacja Włoch. Kolejne miejsca zajęły Turcja oraz Brazylia. Nagrodę MVP otrzymała Alessia Orro, która została uznana również najlepszą rozgrywającą turnieju. W Dream Teamie, poza nią, znalazły się również:
najlepsze przyjmujące: Gabi (Brazylia), Mayu Ishikawa (Japonia)
najlepsza atakująca: Melissa Vargas (Turcja)
najlepsze środkowe: Anna Danesi (Włochy), Eda Erdem (Turcja)
najlepsza libero: Monika de Gennaro (Włochy).
