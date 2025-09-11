Gospodarze turnieju debiutują na siatkarskim mundialu z włoskim trenerem u steru

Siatkówka

Piątkowy mecz otwarcia Mistrzostw Świata 2025 będzie wielkim wydarzeniem dla reprezentacji Filipin - spotkaniem z Tunezją drużyna gospodarzy turnieju zadebiutuje na siatkarskim mundialu. W filipińskim zespole próżno szukać zawodników, których nazwiska byłyby znane polskim kibicom siatkówki. Najbardziej znaną postacią jest trener "Alas Pilipinas" - Włoch Angiolino Frigoni.

fot. Volleyball World
Mecze ubiegłorocznej Ligi Narodów pokazały, że w hali SM Mall of Asia w Pasay City siatkarze mogą liczyć na gorący doping kibiców. Teraz z pewnością będzie on towarzyszyć spotkaniom debiutującej w mistrzostwach świata reprezentacji Filipin.

Filipińczycy nigdy wcześniej nie występowali w mistrzostwach świata siatkarzy, zatem tegoroczny turniej jest dla nich historyczny. Mundialowi debiutanci w czasie swoich meczów w SM Mall of Asia Arena z pewnością będą mogli liczyć na gorący doping publiczności, o który przed startem imprezy prosił trener Frigoni.

 

- Mówię do Filipińczyków: proszę, przyjdźcie. Potrzebujemy was. Potrzebujemy waszego wsparcia i razem będziemy walczyć o wygraną z Tunezją. Nie pozwólcie nam walczyć samym - powiedział doświadczony włoski szkoleniowiec.

 

71-letni Frigoni ma za sobą długą i bogatą karierę trenerską. Od 1990 do 1996 roku był asystentem Julio Velasco w reprezentacji Włoch i w tej roli wywalczył m.in. dwa tytuły mistrza świata oraz pięciokrotnie wygrywał Ligę Światową. Później prowadził m.in. żeńskie drużyny narodowe Włoch (1998-2001) i Holandii (2001-2004) oraz takie kluby jak Asystel Novara i Rabita Baku.

 

W 2015 roku objął męską reprezentację Egiptu i zdobył z nią mistrzostwo Afryki. W latach 2020-2021 był szkoleniowcem młodzieżowej kadry Włoch. W rozegranych w 2021 roku we Włoszech i w Bułgarii Mistrzostwach Świata do lat 21 poprowadził ekipę "Azzurrich" do złotego medalu. Liderem jego drużyny był wówczas Alessandro Michieletto.

 

Selekcjonerem kadry Filipin rutynowany trener z Italii jest od czerwca 2024 roku.

 

Spośród zawodników powołanych przez Frigoniego na mistrzostwa świata, większość występuje w rodzimej lidze. Wyjątkami są dwaj przyjmujący - kapitan zespołu Bryan Bagunas oraz Marck Espejo. Ten pierwszy w nadchodzącym sezonie będzie bronił barw czołowego zespołu ligi japońskiej, Osaka Blueton. Drugi w sezonie 2024/2025 był siatkarzem drużyny Kubota Spears Osaka.

 

Reprezentacja Filipin jest jedną z najniżej notowanych w rankingu FIVB ekip spośród wszystkich uczestników mundialu. Obecnie plasuje się w nim na 82. miejscu. Niższą pozycję zajmuje tylko Algieria, która jest 88.

 

Gospodarze mistrzostw w fazie grupowej będą występować w grupie A. W piątkowym meczu otwarcia zmierzą się z Tunezją (początek o godzinie 13:00 polskiego czasu), a w swoich kolejnych spotkaniach podejmą Egipt (wtorek 16 września, 11:30) oraz Iran (czwartek 18 września, 11:30).

 

Skład kadry Filipin na Mistrzostwa Świat 2025:

 

Rozgrywający: Joshua Retamar, Jerico Adajar
Atakujący: Leo Ordiales, Louie Ramirez
Przyjmujący: Bryan Bagunas (Osaka Blueton), Jade Disquitado, Marck Espejo (Kubota Spears Osaka), Michaelo Buddin, Vince Lorenzo
Środkowi: Kim Malabunga, Rwenzmel Taguibolos, Lloyd Josafat
Libero: Jack Kalingking, Josh Ybanez

GW, Polsat Sport
