Gwiazdor z pretensjami do Polaka! Kontrowersje na Eurobaskecie

- Coś takiego nie powinno zdarzyć się w ćwierćfinale tak ważnego turnieju jak mistrzostwa Europy. Niezależnie od tego, kto gra i jacy zawodnicy są na parkiecie - powiedział cytowany przez PAP Doncić po porażce z mistrzami świata.

Koszykarz Los Angeles Lakers był szczególnie zdenerwowany, że faul techniczny za krytykę orzeczeń arbitrów otrzymał zaledwie po dwóch minutach spotkania.

- Jeśli nie dostaniesz nawet upomnienia, to nie wiesz, o co chodzi i co złego zrobiłeś. To ćwierćfinał, walczymy o awans do półfinału, więc naprawdę nie rozumiem takiego postępowania - dodał.

Doncić już na początku trzeciej kwarty miał na koncie cztery przewinienia i był blisko wykluczenia z gry.

- Coś takiego nigdy mi się nie przydarzyło w całej karierze - zaznaczył lider Słoweńców, który zakończył mecz z imponującym dorobkiem 39 punktów, 10 zbiórek i siedmiu asyst.

Frustrację Doncicia rozumiał trener Słowenii Aleksander Sekulić.

- Moi chłopcy mogą wrócić do domu z podniesionymi głowami. A nie każdy, kto był na boisku w tym meczu, może to o sobie powiedzieć - wyraźnie nawiązał do arbitrów szkoleniowiec pokonanych.

Słoweński środkowy Alen Omić podsumował znacząco: - Po prostu nie dało się wygrać tego meczu.

Słoweńcy, którzy z poprzednich ME odpadli również w ćwierćfinale po porażce z Polakami, znakomicie rozpoczęli spotkanie z Niemcami i wygrywali po pierwszej kwarcie 32:21. W dwóch kolejnych utrzymywali kilkupunktową przewagę, m.in. 74:70 po trzech odsłonach.

W ostatniej części Niemcy spisywali się coraz lepiej, Doncić był coraz bardziej zmęczony i sfrustrowany i w 36. minucie mistrzowie globu już wygrywali - 88:86.

W nerwowej końcówce Słoweńcy skupili się głównie na faulach i kłótniach z sędziami, a rywale - wykorzystując rzuty wolne - skrupulatnie budowali przewagę, by ostatecznie zwyciężyć różnicą ośmiu punktów.

W półfinałach Niemcy zmierzą się z debiutującą na tym etapie rywalizacji Finlandią. Grecja spotka się z Turcją, która w ćwierćfinale wyeliminowała Polskę.

