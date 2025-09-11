Hybrid MMA 9. Gdzie obejrzeć? Zobacz kartę walk
W sobotę 13 września odbędzie się gala Hybrid MMA 9. W Kołobrzegu kibice zobaczą występy m.in. Michała Hawry, Oleksiia Polishchuk i Brajana Przysiwka. Transmisja gali w Polsacie Sport Extra 3, Super Polsacie i na Polsat Box Go.
Hybrid MMA wraca po wakacyjnej przerwie. W Kołobrzegu fani zobaczą starcia zawodników, którzy w przeszłości występowali już w organizacji. Będą również nowe twarze.
W walce wieczoru wystąpi Polishchuk. Zawodnik z Ukrainy kilka ostatnich pojedynków stoczył w KSW. W czerwcu miał zawalczyć o pas tej federacji w kategorii koguciej.
29-latek przestrzelił jednak dość wyraźnie wagę i ostatecznie nie zmierzył się z Sebastianem Przybyszem. W piątek Ukrainiec wystąpi w dywizji piórkowej, a jego rywalem będzie Edgar Davalos, który swego czasu zaliczył jeden występ w Fight Exclusive Night.
W co main evencie swoje umiejętności zaprezentuje utalentowany Brajan Przysiwek. Niepokonany na zawodowstwie fighter stanie naprzeciwko bardziej doświadczonego Łotysza Artursa Ozolinsa. W karcie walk również występy m.in. Michała Hawry i Rafała Lewona.
Karta walk Hybrid MMA 9. Kto walczy?
Oleksii Polishchuk - Edgar Davalos
Brajan Przysiwek - Arturs Ozolins
Michał Hawro - Muhammed Ali Ismayliv
Kamil Stachura - Łukasz Stachurski
Aleksander Winiarski - Hubert Rudnik
Rafał Lewon - Łukasz Szulc
Kacper Frątczak - Arkadiusz Zając
Radosław Wichrowski - Tomasz Kuberski
Michał Młynarczyk - Gracjan Bielecki
Szymon Kasprzyński - Denis Pelykh