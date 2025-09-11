Hybrid MMA 9. Gdzie obejrzeć? Zobacz kartę walk

Hybrid MMA wraca po wakacyjnej przerwie. W Kołobrzegu fani zobaczą starcia zawodników, którzy w przeszłości występowali już w organizacji. Będą również nowe twarze.

W walce wieczoru wystąpi Polishchuk. Zawodnik z Ukrainy kilka ostatnich pojedynków stoczył w KSW. W czerwcu miał zawalczyć o pas tej federacji w kategorii koguciej.

29-latek przestrzelił jednak dość wyraźnie wagę i ostatecznie nie zmierzył się z Sebastianem Przybyszem. W piątek Ukrainiec wystąpi w dywizji piórkowej, a jego rywalem będzie Edgar Davalos, który swego czasu zaliczył jeden występ w Fight Exclusive Night.

W co main evencie swoje umiejętności zaprezentuje utalentowany Brajan Przysiwek. Niepokonany na zawodowstwie fighter stanie naprzeciwko bardziej doświadczonego Łotysza Artursa Ozolinsa. W karcie walk również występy m.in. Michała Hawry i Rafała Lewona.

Karta walk Hybrid MMA 9. Kto walczy?

Oleksii Polishchuk - Edgar Davalos

Brajan Przysiwek - Arturs Ozolins

Michał Hawro - Muhammed Ali Ismayliv

Kamil Stachura - Łukasz Stachurski

Aleksander Winiarski - Hubert Rudnik

Rafał Lewon - Łukasz Szulc

Kacper Frątczak - Arkadiusz Zając

Radosław Wichrowski - Tomasz Kuberski

Michał Młynarczyk - Gracjan Bielecki

Szymon Kasprzyński - Denis Pelykh

IM, Polsat Sport